Έκρηξη κλοπών στα σούπερ μάρκετ το 2025: Στα 320 εκατ. ευρώ οι απώλειες - Πίεση από φτώχεια και φορολογικές επιβαρύνσεις

Αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά κατέγραψαν το 2025 οι κλοπές από τα σούπερ μάρκετ, με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν ότι το φαινόμενο αποκτά μεγαλύτερη ένταση.

Η αγορά καταγράφει την ανοδική πορεία και επιχειρεί να ερμηνεύσει τους λόγους που τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη τάση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, η αύξηση συνδέεται κυρίως με τη φτώχεια και τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η οικονομική δυσχέρεια ωθεί ορισμένους πολίτες σε ακραίες επιλογές.

Οικονομικές απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων

Το εύρος του προβλήματος αποτυπώνεται στα οικονομικά δεδομένα του κλάδου. Η αξία των προϊόντων που αφαιρέθηκαν από τα ράφια των σούπερ μάρκετ ανέρχεται στα 320 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 2% του ετήσιου τζίρου που κατέγραψε ο κλάδος το 2024, γεγονός που αποτυπώνει το σημαντικό αποτύπωμα των κλοπών στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι η βασική αιτία εντοπίζεται στη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Το ερώτημα που τίθεται αφορά το κατά πόσο μπορούν να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα που θα ανακόψουν την ανοδική πορεία του φαινομένου.

Η συζήτηση για μέτρα στήριξης και το νομικό πλαίσιο

Η συζήτηση επικεντρώνεται, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, στην ανάγκη ενίσχυσης των εισοδημάτων και στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η κλοπή συνιστά παράνομη πράξη και δεν μπορεί να επικροτηθεί, ανεξαρτήτως των κοινωνικών συνθηκών.

Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι όταν κάποιος αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως η διατροφή της οικογένειάς του, ενδέχεται να καταφύγει σε ακραίες πράξεις. Το ζήτημα, όπως επισημαίνουν, απαιτεί συνδυασμό κοινωνικών και οικονομικών παρεμβάσεων, προκειμένου να περιοριστεί η έκταση του φαινομένου.