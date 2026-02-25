Αίγιο: Με σκάγια από φυσίγγια για κυνήγι μεγάλων θηραμάτων πυροβόλησε τους ανήλικους ο 46χρονος

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση παραμένουν οι τέσσερις ανήλικοι που δέχθηκαν πυρά από κυνηγετική καραμπίνα στο Αίγιο, ενώ ένας από αυτούς φέρει 22 τραύματα από σκάγια στο πόδι.

Ο 46χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης (26/02) ενώπιον του ανακριτή Αιγίου, την ώρα που η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα παιδιά περπατούσαν στην περιοχή όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον τους, χωρίς – όπως αναφέρουν – να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε λεκτική αντιπαράθεση. «Δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν ακούσαμε κάποιον να μας φωνάζει. Ένιωσα ένα κάψιμο στα πόδια και άρχισα να τρέχω», περιέγραψε ένα από τα ανήλικα θύματα, μεταφέροντας τη στιγμή του αιφνιδιασμού.

Τα ευρήματα και τα σκάγια των 3 χιλιοστών

Σε φωτογραφίες που παρουσίασε η ΕΡΤ, φαίνονται τα σημάδια από τα σκάγια σε ΚΑΦΑΟ κοντά στο σημείο όπου βρίσκονταν οι ανήλικοι, στοιχείο που φέρεται να αποτυπώνει την κατεύθυνση των πυροβολισμών.

Ο ένας από τους τραυματίες, ο οποίος έχει λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, έφερε 22 τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου στο πόδι.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι τα σκάγια προέρχονται από φυσίγγια που χρησιμοποιούνται στο κυνήγι μεγάλων θηραμάτων, όπως λαγοί και αλεπούδες, ενώ στο παπούτσι του παιδιού εντοπίστηκε μόλυβδος διαμέτρου 3 χιλιοστών.

Παράλληλα, η κυνηγετική καραμπίνα που φέρεται να είχε στην κατοχή του ο κατηγορούμενος δεν διέθετε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, την προβλεπόμενη άδεια.