Στο «κόκκινο» παραμένει ο Έβρος λόγω των πλημμυρών - Δραματική η κατάσταση στα Λάβαρα

Εικόνες απόλυτης καταστροφής έχουν καταγράφει στον Έβρο, όπου οι εκτεταμένες πλημμύρες έχουν θέσει σε κατάσταση συναγερμού ολόκληρη την περιφέρεια.

Η στάθμη του ποταμού ξεπέρασε το όριο συναγερμού των 6,40 μέτρων, φτάνοντας ακόμη και τα 7 μέτρα στα Λάβαρα Σουφλίου, ενώ περισσότερα από 150.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από νερό.

Η θραύση του αναχώματος στο Αμόριο, σε απόσταση περίπου έξι χιλιομέτρων από τα Λάβαρα, προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ασκούν ασφυκτική πίεση στα αναχώματα και τις παραποτάμιες εκτάσεις, εντείνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων, με τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Το 112 ήχησε μέσα στη νύχτα – συγκεκριμένα στις 2:30 τα ξημερώματα στα Λάβαρα – καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, μέσα σε μόλις τρεις ώρες, από τις 22:00 έως τη 1:00, η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 2,5 μέτρα. Σειρήνες ήχησαν στο Κάτω Χωριό, ενώ οι Αρχές ενημέρωναν τους πολίτες πόρτα-πόρτα.

Κάτοικοι έστησαν σακιά με άμμο ως πρόχειρα αναχώματα, έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στο Σουφλί, τοπικές αρχές και πολίτες συνεργάστηκαν για τη δημιουργία επιπλέον αναχωμάτων, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νερού στον οικισμό.

Στο Διδυμότειχο, μεγάλη έκταση δίπλα στο ανάχωμα έχει καλυφθεί από τα νερά του Ερυθροπόταμου, ενώ σε πολλές περιοχές το ύψος του νερού φτάνει ακόμη και τα έξι μέτρα. Ο βόρειος κόμβος των Λαβάρων παραμένει κλειστός, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού από τον κάμπο κατευθύνθηκαν προς το χωριό.

Στον σταθμό μέτρησης του Πυθίου καταγράφεται μικρή αποκλιμάκωση, με τη στάθμη να υποχωρεί στα 6,50 μέτρα από τα 6,82 που είχε φτάσει, γεγονός που αποδίδεται και σε θραύσεις αναχωμάτων τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Τουρκία, όπου εκτονώνονται σημαντικές ποσότητες νερού.

Σημειώνεται ότι στις 23 Φεβρουαρίου, το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία στη Σόφια ότι οι υδάτινες ποσότητες στις λεκάνες απορροής των ποταμών Άρδα, Έβρου και Τούντζα ανέρχονταν σε 1.600 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, προειδοποιώντας μάλιστα για νέα άνοδο της στάθμης στις 24 και 25 του μήνα.

Η κατάσταση που βιώνει ο Έβρος είναι ο χειρότερη που έχει αντιμετωπίσει από το 2015. Η περιφερειακή ενότητα Έβρου έχει τεθεί σε «κόκκινο» συναγερμό έως την Παρασκευή, με Φέρες, Τυχερό, Σουφλί, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Τεράστιοι όγκοι νερού κινούνται κατά μήκος του ποταμού, απειλώντας πεδιάδες, καλλιέργειες και οικισμούς, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα για το ενδεχόμενο νέας επιδείνωσης.