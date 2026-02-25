Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση

Σε τελική ευθεία μπαίνει η πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης 2026, με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά να αναμένουν την καταβολή, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος ενέργειας που έχει δηλωθεί.

Η πρώτη δόση, που αντιστοιχούσε στο 60% του συνολικού ποσού, έχει ήδη καταβληθεί σε πάνω από 1,1 εκατ. πολίτες, με πληρωμές άνω των 124 εκατ. ευρώ για πετρέλαιο, ρεύμα και λοιπά καύσιμα.

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως 29 Μαΐου 2026 για αγορές καυσίμων (με προθεσμία δήλωσης έως 30 Απριλίου) και έως 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, με ανώτατο ποσό 1.200 ευρώ σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες, βάσει του τύπου υπολογισμού και των προσαυξήσεων του δείκτη καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ).

Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης

Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα πληρωθεί τους επόμενους μήνες και η ημερομηνία εξαρτάται από το είδος ενέργειας που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.

Για καύσιμα (πετρέλαιο, πέλετ, καυσόξυλα)

Αγορές έως 15 Απριλίου 2026

Δήλωση στοιχείων έως 30 Απριλίου 2026

Πληρωμή έως 29 Μαΐου 2026

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση

Κάλυψη δαπανών έως και τον Ιούλιο

Πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026

Τα ποσά

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνεται:

Από 100 έως 800 ευρώ

Έως και 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

Ο υπολογισμός γίνεται με τον τύπο: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής Καιρικών Συνθηκών (ΣΟ-Μ)

Προσαυξήσεις ανά περιοχή

-Σε περιοχές με δείκτη ΣΟ-Μ ≥ 1 εφαρμόζεται προσαύξηση 25% και ανώτατο ποσό 1.000 ευρώ

-Σε περιοχές με ΣΟ-Μ ≥ 1,2 προστίθεται επιπλέον 25%, ανεβάζοντας το πλαφόν στα 1.200 ευρώ

Έτσι, τα νοικοκυριά σε ορεινές και ψυχρές περιοχές λαμβάνουν αυξημένη στήριξη.