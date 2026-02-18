Ρεύμα: Οι πιο συχνοί λόγοι που «κόβεται» η αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο - Οι 10 «παγίδες»

Πολλοί είναι εκείνοι που κάνουν αίτηση για να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ρεύματος, όμως οι αιτήσεις τους απορρίπτονται.

Ποιοι είναι όμως, οι συνηθέστεροι λόγοι που «κόβονται» από τις ευνοϊκότερες χρεώσεις;

Οι συνηθέστεροι λόγοι είναι:

Υπέρβαση εισοδηματικού ορίου λόγω τεκμηρίων

Περιουσιακή υπέρβαση

Μη ταυτοποίηση στοιχείων νοικοκυριού

Ενεργή ένδειξη φιλοξενίας

Λανθασμένος αριθμός παροχής

Οι 10 παγίδες που κόβουν την αίτηση

Τεκμαρτό μεγαλύτερο από δηλωθέν εισόδημα

Λάθος σύνθεση νοικοκυριού

Μη δηλωμένη μεταβολή οικογενειακής κατάστασης

Μη ταυτοποίηση ΑΦΜ μέλους

Υπέρβαση περιουσιακών ορίων

Υπέρβαση ορίων κατανάλωσης

Μη ενεργή παροχή ρεύματος

Λανθασμένος αριθμός παροχής

Μη επανυποβολή μετά τη φορολογική δήλωση

Ένδειξη πολυτελούς διαβίωσης

Σημειώνεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για το ΚΟΤ είναι 9.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με προσαύξηση 4.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και ανώτατο όριο 31.500 €. Λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος.

Ως προς τα περιουσιακά στοιχεία, η αντικειμενική αξία είναι έως 180.000 ευρώ για μονοπρόσωπο με προσαύξηση έως συγκεκριμένα όρια για οικογένειες.

Ως προς την κατανάλωση ρεύματος, η ένταξη διατηρείται μόνο εφόσον η κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια ανά τετράμηνο.