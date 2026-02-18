Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Φωταγωγήθηκε περιμετρικά η πλατεία Γεωργίου ενόψει Καρναβαλιού

Πάτρα: Φωταγωγήθηκε περιμετρικά η πλατεί...

Λαμπερή ατμόσφαιρα στο κέντρο για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις

Με γιορτινή διάθεση και έντονο φωτισμό «ντύθηκε» περιμετρικά η Πλατεία Γεωργίου, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Ο νέος φωτισμός δημιουργεί λαμπερή ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα και προετοιμάζοντας το σκηνικό για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

Ειδήσεις Τώρα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος

Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Στα μονοπάτια του Αροάνιου: Το μαγικό δάσος του Πλανητέρου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτισμός Πλατεία Γεωργίου Πατρινό Καρναβάλι 2026
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2","\u03a0\u03bb\u03b1\u03c4\u03b5\u03af\u03b1 \u0393\u03b5\u03c9\u03c1\u03b3\u03af\u03bf\u03c5","\u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03b9\u03bd\u03cc \u039a\u03b1\u03c1\u03bd\u03b1\u03b2\u03ac\u03bb\u03b9 2026"]
821617
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις