Πάτρα: Φωταγωγήθηκε περιμετρικά η πλατεία Γεωργίου ενόψει Καρναβαλιού

Λαμπερή ατμόσφαιρα στο κέντρο για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις
Με γιορτινή διάθεση και έντονο φωτισμό «ντύθηκε» περιμετρικά η Πλατεία Γεωργίου, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.
Ο νέος φωτισμός δημιουργεί λαμπερή ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα και προετοιμάζοντας το σκηνικό για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.
