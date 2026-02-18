Πάτρα: Φωταγωγήθηκε περιμετρικά η πλατεία Γεωργίου ενόψει Καρναβαλιού

Με γιορτινή διάθεση και έντονο φωτισμό «ντύθηκε» περιμετρικά η Πλατεία Γεωργίου, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Ο νέος φωτισμός δημιουργεί λαμπερή ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα και προετοιμάζοντας το σκηνικό για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.