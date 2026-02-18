Ιάσονας Φωτήλας: Πρωτοβουλία για τη σύνδεση του λιμανιού Αιγίου με την ΑθηνώνΚορίνθου

Σε ένα ακόμη βήμα για την αναβάθμιση του λιμανιού του Αίγιο προχώρησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Βουλευτής Αχαΐας της Νέα Δημοκρατία, Ιάσονας Φωτήλας, ανακοινώνοντας τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με αντικείμενο τη σύνδεση του λιμένα Αιγίου με τον οδικό άξονα Αθηνών–Κορίνθου.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια κρίσιμη πρωτοβουλία που ανοίγει τον δρόμο για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα και επίκεντρο την σύνδεση του λιμανιού του Αιγίου με την Αθηνών - Κορίνθου.

Είναι μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας μου και μετά από αίτημα και σε συνεργασία Δήμαρχο Αιγιαλείας, Παναγιώτη Ανδριόπουλο, ο οποίος συμμετείχε μαζί με συνεργάτες του, ενώ συμμετείχε και η βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου. Πρόκειται για κρίσιμο βήμα στη συνεργασία μας με τον Δήμο Αιγιαλείας, μια που αφορά ένα έργο με τεράστια σημασία για το Λιμάνι του Αιγίου, αλλά και ολόκληρη την περιοχή.

Ένα έργο που θα τονώσει τόσο την δυναμική του λιμανιού και την πόλης, όσο και την εμπορευματική δραστηριότητα και την οικονομία της περιοχής. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε νέα συνάντηση εργασίας, στο προσεχές διάστημα, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ολυμπία Οδός), ώστε να προχωρήσουμε από τη φάση της μελέτης, σε εκείνη της υλοποίησης.

Παράλληλα αναφερθήκαμε στα σημαντικά έργα που ήδη πραγματοποιούνται, ή σχεδιάζονται για την περιοχή του Αιγίου, τόσο σχετικά με τους οδικούς άξονες, όσο και για το θέμα της διάβρωσης των ακτών'.