Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο αρχιφύλακας που συνελήφθη

Συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ο αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού πέρασε το βράδυ της Τετάρτης (18/2/26) το κατώφλι των Δικαστηρίων Λαμίας, προκειμένου να παρουσιαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατηγορούμενος για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη το βράδυ της Κυριακής, εντός των φυλακών, παρουσία του αρχιφύλακα, ενός Βούλγαρου βαρυποινίτη και ενός Αλβανού βαρυποινίτη.

Η μεταγωγή του έγινε λίγες μόνο ώρες μετά τη σύλληψή του για συνέργεια στον φόνο του 43χρονου ισοβίτη μέσα στο Αρχιφυλακείο. Ο συλληφθείς Αρχιφύλακας παρέμεινε μόλις λίγα λεπτά στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία ώστε να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής.

Ο αρχιφύλακας είχε συλληφθεί χθες στην Καρδίτσα, ύστερα από ένταλμα της ανακρίτριας Λαμίας, η οποία δεν πείσθηκε από τις καταθέσεις που είχαν δοθεί και διέταξε τη σύλληψη και την προσαγωγή του. Κρατήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση και μεταφέρθηκε σήμερα το βράδυ στα δικαστήρια της Λαμίας.

