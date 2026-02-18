Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή με πιθανό σχηματισμό «γραμμής λαίλαπας» - Η ανάλυση Καλλιάνου

Η νέα μεταβολή του καιρού επιστρέφει στο προσκήνιο από την Παρασκευή και μετά, καθώς τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και πιθανό σχηματισμό Squall Line σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος.

Η πρόσκαιρη ύφεση της Πέμπτης δίνει τη θέση της σε οργανωμένο βαρομετρικό σύστημα από την κεντρική Μεσόγειο, το οποίο θα κινηθεί προς τη χώρα και θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα της επικράτειας έως και το Σάββατο, ενώ η αστάθεια θα επιμείνει και την Κυριακή. Από την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Μεσόγειο

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από την κεντρική Μεσόγειο προς τον ελλαδικό χώρο και θα δώσει τη βασική ώθηση στη μεταβολή. Το σύστημα θα μεταφέρει υγρασία και δυναμική αστάθεια και θα μετατοπιστεί την Κυριακή προς την Τουρκία. Κατά την ανατολική του πορεία, το σύστημα θα ενεργοποιήσει εκτεταμένες νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης (Cumulonimbus-3, Cumulonimbus-9, Tower Cumulus) και θα δώσει βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στα Βόρεια και Βορειοδυτικά, κυρίως σε Ήπειρο, δυτική Μακεδονία και Ιόνιο. Οι βροχές θα επεκταθούν γρήγορα στα υπόλοιπα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια ηπειρωτικά. Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής έως τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι καταιγίδες θα επηρεάσουν και ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές, όπως η Ανατολική Στερεά – Αττική και η Ανατολική Πελοπόννησος, ενώ τα φαινόμενα θα φτάσουν και σε τμήματα του Αιγαίου.

Πιθανός σχηματισμός Squall Line

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα αυξήσουν την πιθανότητα σχηματισμού γραμμής λαίλαπας (Squall Line) κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής. Η γραμμή λαίλαπας θα αποτελέσει οργανωμένο νεφικό σύστημα κατακόρυφης ανάπτυξης και θα εμφανιστεί ως γραμμική ή ζωνική διάταξη καταιγίδων. Τα μετεωρολογικά ραντάρ θα αποτυπώσουν το σύστημα ως ζώνη υψηλής ανακλαστικότητας λόγω της έντασης των υετικών φαινομένων.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η δυναμική σύγκλιση αερίων μαζών, η πιθανή γραμμή θα εκταθεί από τη Θράκη ή το βορειοανατολικό Αιγαίο, θα διέλθει από Σποράδες, Εύβοιακαι Αττική και θα συνεχίσει προς την ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Η κίνηση θα ακολουθήσει πορεία από τα Βορειοδυτικά προς τα Νοτιοανατολικά, ενώ παραμένει μικρή πιθανότητα μη σχηματισμού.

Broken ή Continuous Squall Line;

Το μήκος ενός τέτοιου σχηματισμού θα φτάσει από 100 έως και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα και η διάρκειά του θα κυμανθεί από λίγες ώρες έως σχεδόν μισή ημέρα. Το σύστημα θα συνοδευτεί συχνά από ριπαίους ανέμους έως 8-9 μποφόρ, απότομη πτώση θερμοκρασίας, έντονες βροχές ή και χαλαζοπτώσεις. Η διάταξη θα εμφανιστεί είτε ως συμπαγής (Continuous Squall Line) είτε ως σπασμένη (Broken Squall Line). Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, τα φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου θα εκδηλωθούν πιθανότερα σε πιο σπασμένη μορφή ή και ως συμπαγείς, εκτεταμένες νεφικές μάζες.

Συνήθης μεταβολή για την εποχή

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός θα αποτελεί επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό της ψυχρής περιόδου στη χώρα. Η ένταση και ο πραγματικός αντίκτυπος θα εξαρτηθούν από τη δυναμική του συστήματος και τη γεωγραφική του ανάπτυξη. Τα στοιχεία θα αποσαφηνιστούν όσο θα μειώνεται ο χρονικός ορίζοντας πρόγνωσης και θα ενισχύεται η επιβεβαίωση μέσω Nowcasting.

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει σχετικά άστατος κυρίως στα Κεντρικά και Νότια, με τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης. Από την Καθαρά Δευτέρα η εικόνα θα βελτιωθεί σταδιακά. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ήπια για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει κατά μέση τιμή τους 16-18°C, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4–6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Αιγαίο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Πιθανός σχηματισμός συνεχούς η σπασμένης «Squall Line» (Γραμμής Λαίλαπας) το βράδυ της Παρασκευής

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Μετά την πρόσκαιρη ύφεση που θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Πέμπτη (ημέρα κατά την οποία θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο προς το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά), τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην εκ νέου επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή και το Σάββατο.

ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

? Αίτιο της μεταβολής αυτής θα αποτελέσει η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο προς τον Ελλαδικό χώρο. Το σύστημα αυτό, πλούσιο σε υγρασία και δυναμική αστάθεια, αναμένεται την Κυριακή να μετατοπιστεί προς τις περιοχές της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της ανατολικής του πορείας, θα ενεργοποιήσει και εκτεταμένες νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης (Cumulonimbus-3, Cumulonimbus-9, Tower Cumulus), ικανές να δώσουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

? Τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων θα ξεκινήσουν από πολύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής στα Βόρεια και Βορειοδυτικά τμήματα -κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και τα νησιά του Ιονίου- και γρήγορα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια ηπειρωτικά. Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής προς τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι βροχές και οι καταιγίδες αυτές, καθώς θα εκδηλωθούν και σε ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές (Ανατολική Στερεά – Αττική, Ανατολική Πελοπόννησος) θα επηρεάσουν και περιοχές του Αιγαίου.

ΠΙΘΑΝΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ SQUALL LINE (ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ)

? Ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού γραμμής λαίλαπας (Squall Line) κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής. Η γραμμή λαίλαπας αποτελεί μορφή νεφικού συστήματος κατακόρυφης ανάπτυξης και συνίσταται σε μία γραμμική ή ζωνική διάταξη οργανωμένων καταιγίδων. Στα Μετεωρολογικά ραντάρ φαίνονται ως ζώνες υψηλής ανακλαστικότητας, λόγω της έντασης των υετικών φαινομένων.

? Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον επιβεβαιωθεί η δυναμική σύγκλιση των μαζών αέρα (υπάρχει μικρή πιθανότητα και μη-σχηματισμού Scuall Line), η πιθανή γραμμή λαίλαπας ενδέχεται να εκτείνεται από τη Θράκη ή το βορειοανατολικό Αιγαίο, να διέρχεται από τις Σποράδες, την Εύβοια και την Αττική και να συνεχίζει προς την ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Η κίνησή της εκτιμάται ότι θα είναι από τα Βορειοδυτικά προς τα Νοτιοανατολικά.

BROKEN ή CONTINUOUS SQUALL LINE ;

? Το μήκος ενός τέτοιου σχηματισμού μπορεί να φτάσει από 100 χιλιόμετρα έως και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα, ενώ ο χρόνος ζωής του είναι συνήθως από λίγες ώρες έως και σχεδόν μισή μέρα. Συνοδεύεται αρκετές φορές από ριπαίους ανέμους που μπορούν τοπικά να αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ, σχετική έως και απότομη πτώση θερμοκρασίας, έντονες βροχοπτώσεις ή και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η διάταξη μπορεί να είναι συμπαγής (Continuous Squall Line) ή και σπασμένη (Broken Squall Line). Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, το βράδυ της Παρασκευής έως και το Σάββατο το πρωί, τα φαινόμενα στο ενδέχεται να εμφανιστούν σε πιο σπασμένη μορφή και ως συμπαγείς και συνεχόμενες – εκτεταμένες νεφικές μάζες.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΥΤΗ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

◾ Αποτελεί έναν Μετεωρολογικό μηχανισμό που έχει καταγραφεί κατ’ επανάληψη στη χώρα μας και εντάσσεται στα συνήθη φαινόμενα της ψυχρής περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση και ο πραγματικός του αντίκτυπος εξαρτώνται από τη δυναμική του συστήματος και τη γεωγραφική του ανάπτυξη. Τα στοιχεία αυτά θα αποσαφηνιστούν με μεγαλύτερη βεβαιότητα όσο μειώνεται ο χρονικός ορίζοντας της πρόγνωσης και ενισχύεται η επιβαιβέωση της παρατήρησης (Nowcasting)

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

◾ Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει σχετικά άστατος κυρίως στα Κεντρικά και Νότια τμήματα (τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης), ενώ από την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

◾ Την Καθαρά Δευτέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά μέση τιμή τους 16-18°C. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4–6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Αιγαίο.

ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

◾ Τέλος, οφείλω να διατηρήσω μια επιστημονική επιφύλαξη, διότι η ακριβής οργάνωση και δομή μιας πιθανής γραμμής λαίλαπας εξαρτάται από λεπτές ατμοσφαιρικές παραμέτρους που αποσαφηνίζονται μόλις λίγες ώρες πριν την εκδήλωση του φαινομένου. Εάν τελικά επιβεβαιωθεί ο σχηματισμός της -έστω και σε σπασμένη μορφή και όχι ως πλήρως συμπαγής γραμμή- κατά το διάστημα από το απόγευμα της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, θα πρόκειται για ένα φαινόμενο πολύ γνώριμο για τον Ελλαδικό χώρο.

“ΓΝΩΡΙΜΗ” ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ Η SQUALL LINE

◾ Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν “δραματοποιώ” τις προγνώσεις μου. Άρα, θα πρέπει να τονίσω ότι παρόμοιες διατάξεις οργανωμένων καταιγίδων παρατηρούνται κάθε χρόνο αρκετές φορές και δεν συνιστούν κάτι πρωτοφανές ή ακραίο φαινόμενο για τη χώρα μας. Ωστόσο, η χωρική τους ανάπτυξη, η δυναμική τους οργάνωση και η εντυπωσιακή γραμμική τους δομή (είτε συνεχής, είτε σπασμένη) είναι στοιχεία που πάντοτε προκαλούν Μετεωρολογικό ενδιαφέρον. Και ειδικά για όλες και όλους εσάς που δεν ασχολείστε με την πρόγνωση και επομένως δεν έχετε βαθύτερες γνώσεις πάνω στην επιστήμη της Μετεωρολογίας, ο πιθανός αυτός νεφικός σχηματισμός προκαλεί και εύλογη εντύπωση.