Πάτρα: Στα περσινά επίπεδα η τιμή της λαγάνας- Ποια είναι η πρώτη στις προτιμήσεις;

Στα περσινά επίπεδα θα κινηθεί φέτος η τιμή της λαγάνας στην Πάτρα, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος των Αρτοποιών Πάτρας, Γιάννης Κωνσταντινίδης.

Όπως εξηγεί, «η τιμή της παραδοσιακής λαγάνας θα κυμανθεί από 3 έως 3,50 ευρώ, ενώ σε ορισμένες παραλλαγές με επιπλέον υλικά ενδέχεται να φτάσει έως και τα 3,80 ευρώ». Παρά τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί στην ενέργεια και σε βασικές πρώτες ύλες, οι αρτοποιοί επέλεξαν να διατηρήσουν τις τιμές σταθερές. «Ο κόσμος δυσκολεύεται και γι’ αυτό προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την ίδια τιμή, ώστε να μείνει ζωντανό το έθιμο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στα αρτοποιεία της πόλης οι καταναλωτές θα βρουν, εκτός από την κλασική λαγάνα, παραλλαγές με ελιά, λιαστή ντομάτα, θυμάρι, σοκολάτα και άλλους συνδυασμούς. Ωστόσο, «η παραδοσιακή λαγάνα παραμένει σταθερά η πρώτη επιλογή του κοινού».

Η διάθεση της λαγάνας θα ξεκινήσει από το πρωί της Καθαράς Δευτέρας και θα διαρκέσει έως το μεσημέρι, ενώ ορισμένοι φούρνοι θα διαθέσουν λαγάνες ήδη από το Σάββατο, εξυπηρετώντας όσους αναχωρούν για το τριήμερο της Αποκριάς.