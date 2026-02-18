Back to Top
Λαμία: Η σκυλίτσα που έγινε viral περιμένοντας καρτερικά τον άνθρωπό της έξω από τα δικαστήρια

Το γεμάτο αγωνία βλέμμα της Ίρμα για τον άνθρωπο που την φροντίζει

Η αναμονή της μικρής σκυλίτσας για ατέλειωτες ώρες κάτω από τη βροχή, άξιζε τον κόπο και είχε αίσιο τέλος αφού επανενώθηκε τελικά με τον άνθρωπο που τη φροντίζει.

Φαίνεται πώς μια δικαστική περιπέτεια, τους χώρισε για μία ημέρα, που όμως στα μάτια της χαριτωμένης Ίρμας φάνηκαν αιώνας…

Η εικόνα του μικρού τετράποδου, να περιμένει με αγωνία έξω από την είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας τον συνοδοιπόρο της ζωής της, συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους. Το βλέμμα της, όπου ζωγραφίζονταν η λαχτάρα και η προσμονή να τον ξαναδεί, ήταν αρκετό για εκατοντάδες μηνύματα γεμάτα τρυφερότητα και νοιάξιμο για την σκυλίτσα που τελικά έσμιξε με τον κηδεμόνα της, και το τέλος της περιπέτειας, έγραψε HAPPY END!

πηγή lamianow.gr/

