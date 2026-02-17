Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του επιχειρηματία Αντώνη Λάγιου

Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του γνωστού επιχειρηματία της εστίασης Αντώνη Λάγιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία στον χώρο της εστίασης, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα της πόλης. Με πολυετή παρουσία στον κλάδο, είχε συνδέσει το όνομά του με τη γαστρονομική και κοινωνική ζωή της Πάτρας.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε με έντονη αδιαθεσία στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας»», όπου και άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.