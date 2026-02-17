Εκτεταμένες ζημιές στον Δήμο Ερυμάνθου από τα ακραία καιρικά φαινόμενα - ΦΩΤΟ

Σε ισχύ παραμένει η απόφαση κήρυξης του Δήμου Ερυμάνθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου, Θόδωρου Μπαρή, εξαιτίας των ανυπολόγιστων καταστροφών από τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις, τόσο στο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο, όσο και σε αγροτικές καλλιέργειες.

Τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που πλήττουν τις τελευταίες εβδομάδες την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου, έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις πρανών, καθιζήσεις οδοστρωμάτων, φθορές σε τεχνικά έργα και στις δημοτικές υποδομές, όπως στο δίκτυο ύδρευσης, ενώ σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν και διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Με δεδομένο ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη, συνεργεία του Δήμου Ερυμάνθου, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ενεργούν στα επικίνδυνα σημεία προχωρώντας σε προσωρινές αποκαταστάσεις και ειδική σήμανση, ενώ ταυτόχρονα, οι τεχνικές υπηρεσίες καταγράφουν το μέγεθος των ζημιών και συντάσσουν τους σχετικούς πίνακες που θα αποσταλούν στα συναρμόδια Υπουργεία, διεκδικώντας χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Όλος ο μηχανισμός του Δήμου Ερυμάνθου παραμένει σε επιφυλακή και ετοιμότητα, ενώ καλούνται οι δημότες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και αναφέρουν τυχόν νέα προβλήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι Δημοτικές Κοινότητες που έχουν δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα είναι το Σκιαδά, το Κάλφα, το Λεόντιο, η Δροσιά, τα Λακκώματα, το Αλεποχώρι, κ.α., ωστόσο, ζημιές καταγράφονται στο σύνολο των χωριών και οικισμών του Δήμου, αλλά και σε αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

«Ο Δήμος μας βρισκόταν ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από παλαιότερα πλημμυρικά φαινόμενα, ωστόσο, ζητήσαμε όχι να παραμείνει σε ισχύ αυτή η απόφαση, αλλά και να παραταθεί για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη κι ενώ έχει αφήσει πίσω της ήδη ανυπολόγιστες ζημιές σε δρόμους και δημοτικές υποδομές, όπως το δίκτυο ύδρευσης. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των συνδημοτών μας και η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των καταστροφών, ώστε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες χρηματοδότησης για τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης, αλλά και στήριξης των παραγωγών μας. Δυστυχώς για ακόμη μία φορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα ξεπερνούν τις συνήθεις αντοχές των υποδομών μας και δοκιμάζουν τις δυνάμεις μας», δήλωσε ο κ. Μπαρής.