Κατολισθήσεις και καθιζήσεις: Γιατί αυξήθηκαν κατά 60% από πέρυσι - Τι επισημαίνει ο Ευθύμιος Λέκκας για τα αίτια

Από τις πυρκαγιές του 2007 στην Ηλεία εκδηλώθηκαν περισσότερες από 300 κατολισθήσεις σε όλο τον νομό, λόγω της εξαφάνισης του δάσους και μέσα στον τελευταίο χρόνο αυξήθηκαν κατά 60% τα φαινόμενα διάβρωσης και αποκόλλησης εδάφους με αφορμή τις ραγδαίες βροχοπτώσεις.

Με αυτά τα δεομένα ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας μίλησε στο ΕΡΤnews εν μέσω συναγερμού στη δυτική Ελλάδα για το τρίτο διαδοχικό κύμα κακοκαιρίας κι ενώ σημειώνονται νέες κατολισθήσεις σε Τζουμέρκα, Καλαμάτα και Κέρκυρα.

Οι ραγδαίες βροχοπτώσεις είτε διαβρώνουν επιφανειακά τους γεωλογικούς σχηματισμούς και αφαιρούν την υποστήριξη, είτε όγκοι νερού διεισδύουν στο υπέδαφος, δημιουργούν αποσάθρωση και σχηματισμούς που επίσης στη συνέχεια αποκολλώνται, εξήγησε ο καθηγητής.

Για το μπαράζ των κατολισθήσεων ο καθηγητής ανέφερε επίσης ότι ξεκίνησε τον Δεκέμβριο από τα Ιόνια Νησιά και την Ήπειρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σχεδόν σε όλη τη χώρα και με όλη την γκάμα των φαινομένων, από τις περιστροφικές κατολισθήσεις, με απορροές στην Ιόνια Οδό, μέχρι καταπτώσεις βράχου 40 τόνων στο Κατάκολο.

Τα φαινόμενα αυτά οφείλονται σε πρωτογενείς γεωλογικούς παράγοντες, όπως οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις αλλά και η φύση των πετρωμάτων, ενώ αφορμή είναι οι συνεχείς και ραγδαίες βροχοπτώσει