Πάτρα: Κλειστό το κεντρικό ΚΕΠ του Δήμου την Παρασκευή λόγω απαγόρευσης κυκλοφορίας

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι λόγω της απαγόρευσης από την Αστυνομική Διεύθυνση, εισόδου οχημάτων στο παλιό λιμάνι, κατά το τελευταίο τριήμερο του Πατρινού Καρναβαλιού, το Κεντρικό ΚΕΠ (που βρίσκεται στο παλιό λιμάνι), δεν θα λειτουργήσει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.