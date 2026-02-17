Πάτρα: Έκλεβε καύσιμα από σταθμευμένη μηχανή

Σύλληψη για ρευματοκλοπή στην Ηλεία
Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να προβαίνει σε κλοπή καυσίμου από σταθμευμένη μοτοσικλέτα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομλιας, ο κατηγορούμενος στη θέα των αστυνομικών επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του και τράπηκε σε φυγή, ενώ συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη.
Σε σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν διαρρηκτικά εργαλεία, ένα
πτυσσόμενο μαχαίρι, μία τρόμπα μετάγγισης καυσίμου και δύο πλαστικές φιάλες που περιείχαν βενζίνη. Παράλληλα διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς ότι είχε τοποθετήσει στην
μοτοσικλέτα του μη γνήσια πινακίδα κυκλοφορίας αυτοσχέδιας κατασκευής.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
Σύλληψη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας
Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Πηνειού, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικία του, από αρμόδιοσυνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι την ρευματοδοτούσε παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
