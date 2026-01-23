Γιατί αυξάνεται η βραδινή πείνα τον χειμώνα και τι κάνουμε γι’ αυτό;

Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όλο τον χρόνο.

Οι εποχές επηρεάζουν πολλές σωματικές λειτουργίες, ανάμεσά τους και την όρεξη. Σύμφωνα με το cantina.protothema.gr ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αίσθηση της πείνας. Το καλοκαίρι, λόγω της ζέστης, συνήθως μειώνεται, ενώ τον χειμώνα η βραδινή πείνα αυξάνεται. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει συγκεκριμένες αιτίες, αλλά και τρόπους αντιμετώπισης.

Γιατί είναι έντονη η βραδινή πείνα τον χειμώνα;

Η βραδινή πείνα τον χειμώνα είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων που σχετίζονται με τις ορμόνες, το φως, τη θερμοκρασία και τις διατροφικές μας συνήθειες μέσα στην ημέρα.

Ο ρόλος του κιρκάδιου ρυθμού

Τον χειμώνα, η μειωμένη έκθεση στο φυσικό φως οδηγεί σε πιο πρώιμη και αυξημένη έκκριση μελατονίνης, της ορμόνης που προετοιμάζει το σώμα για ύπνο. Η μελατονίνη, όμως, δεν επηρεάζει μόνο τον ύπνο. Αλληλεπιδρά έμμεσα και με τα κέντρα της όρεξης στον εγκέφαλο, μειώνοντας την εγρήγορση και αυξάνοντας την ανάγκη για γρήγορη ενέργεια. Έτσι, το βράδυ συχνά αναζητούμε τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες, όπως ψωμί, ζυμαρικά ή γλυκά.

Παράλληλα, τον χειμώνα μειώνονται συχνά τα επίπεδα σεροτονίνης, μιας ουσίας που σχετίζεται με τον κορεσμό και τη διάθεση. Η χαμηλή σεροτονίνη μπορεί να αυξήσει τόσο την όρεξη όσο και την ανάγκη για «comfort food». Οι υδατάνθρακες βοηθούν προσωρινά στην αύξησή της, γι’ αυτό και το σώμα τείνει να τους «ζητά» κυρίως τις βραδινές ώρες.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η γκρελίνη, η ορμόνη της πείνας. Τον χειμώνα, λόγω μειωμένης φυσικής δραστηριότητας, κακής ποιότητας ύπνου και αυξημένου στρες, η γκρελίνη συχνά παραμένει αυξημένη μέχρι αργά το βράδυ. Την ίδια στιγμή, η λεπτίνη -η ορμόνη που μας βοηθά να νιώθουμε κορεσμό- δεν δρα πάντα αποτελεσματικά, ιδιαίτερα όταν τα γεύματα είναι ακανόνιστα ή φτωχά σε πρωτεΐνη. Έτσι, ο εγκέφαλος λαμβάνει το μήνυμα ότι το σώμα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια, ακόμη κι αν έχουμε φάει επαρκώς μέσα στη μέρα.

Πότε γίνεται πιο έντονη η βραδινή πείνα

Η βραδινή πείνα είναι πιο έντονη όταν, κατά τη διάρκεια της ημέρας, καταναλώνονται γεύματα χαμηλά σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες και πλούσια σε «γρήγορους» υδατάνθρακες. Αυτό προκαλεί απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο του αίματος, οδηγώντας σε κόπωση το απόγευμα και έντονη πείνα το βράδυ. Το σώμα τότε αναζητά άμεση ενέργεια, συχνά μέσω υπερκατανάλωσης τροφής.

Επιπλέον, τον χειμώνα το σώμα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του. Αυτή η αυξημένη ανάγκη γίνεται πιο έντονα αντιληπτή το βράδυ, όταν μειώνεται η δραστηριότητα και στρέφουμε περισσότερο την προσοχή μας στα σήματα του σώματος.

Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι η βραδινή πείνα τον χειμώνα οφείλεται σε: ορμονικές αλλαγές (μελατονίνη, σεροτονίνη, γκρελίνη, λεπτίνη), διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού, ανεπαρκή ή κακή κατανομή των γευμάτων μέσα στη μέρα, αυξημένη ανάγκη για ενέργεια και συναισθηματική «ζεστασιά».

Πώς την αντιμετωπίζουμε

Η λύση δεν είναι να αγνοούμε την πείνα, αλλά να οργανώνουμε καλύτερα τη διατροφή μας: επαρκής πρωτεΐνη, σταθερά γεύματα, ποιοτικοί υδατάνθρακες, ζεστά φαγητά και περισσότερη έκθεση στο φυσικό φως. Όταν το σώμα λαμβάνει σωστά «μηνύματα» μέσα στη μέρα, η βραδινή πείνα γίνεται πιο φυσιολογική και πιο εύκολα διαχειρίσιμη.