Γιατί θυμόμαστε καλύτερα όσα γράφουμε με το χέρι;

Η επιστήμη επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί υποψιάζονταν: το γράψιμο με το χέρι ενισχύει τη μνήμη.

Μελέτες δείχνουν ότι όσοι σημειώνουν τις σκέψεις τους με στυλό και χαρτί θυμούνται περισσότερα απ’ όσους πληκτρολογούν σε υπολογιστή ή κινητό.

Ο λόγος; Η γραφή «ξυπνά» τον εγκέφαλο. Πάνω από 30 μύες και 15 αρθρώσεις συνεργάζονται σε μια λεπτή χορογραφία κινήσεων, ενεργοποιώντας περιοχές που σχετίζονται με τη μνήμη και την οπτική επεξεργασία. Το αποτέλεσμα: ο εγκέφαλος δουλεύει περισσότερο και οι πληροφορίες αποθηκεύονται πιο αποτελεσματικά.

Αντίθετα, οι κινήσεις στο πληκτρολόγιο είναι μονότονες και επαναλαμβανόμενες. Είτε πατάμε «Α» είτε «Ζ», το χέρι κάνει το ίδιο πράγμα. Η μνήμη, λοιπόν, δεν έχει αρκετά ερεθίσματα για να «δέσει» τις πληροφορίες.

Η νευροεπιστήμη αποδίδει το φαινόμενο αυτό στην ενσώματη νόηση (Embodied Cognition): σκέψη, συναίσθημα και κίνηση είναι άρρηκτα δεμένα. Η αίσθηση του στυλό πάνω στο χαρτί, ο ρυθμός, ακόμη και η πίεση του χεριού, συμβάλλουν στη διαδικασία μάθησης και απομνημόνευσης.

Το ίδιο ισχύει και για γράψιμο με ψηφιακό στυλό. Το ζητούμενο δεν είναι το χαρτί, αλλά η κίνηση. Όσο το χέρι «δουλεύει», τόσο πιο ενεργός παραμένει ο εγκέφαλος.

Επιπλέον, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι τα συναισθήματα παίζουν σημαντικό ρόλο: όταν κάτι μας συγκινεί, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ουσίες που ενισχύουν τη μνήμη.

Όσο για την ανάγνωση; Παρότι η ψηφιακή εποχή κυριαρχεί, το χαρτί φαίνεται να διατηρεί προβάδισμα. Ιδίως στα μεγάλα κείμενα, το έντυπο επιτρέπει καλύτερη συγκέντρωση, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί ακόμη και οι νέοι, οι «παιδιά της οθόνης», προτιμούν συχνά το κλασικό βιβλίο.

Συμπέρασμα; Αν θέλετε να θυμάστε περισσότερα, αφήστε για λίγο το πληκτρολόγιο. Πάρτε χαρτί και στυλό και γράψτε.

πηγή iefimerida.gr