Γιατί έχετε συνέχεια κρύα χέρια και πόδια - Πώς θα τα ζεστάνετε

Το να νιώθετε τα χέρια και τα πόδια σας παγωμένα τη χειμερινή περίοδο είναι σχεδόν αναμενόμενο, ειδικά όταν κάνει κρύο.

Το σώμα μας είναι σχεδιασμένο να προστατεύει τα ζωτικά όργανα, κατευθύνοντας τη ροή του αίματος προς τον πυρήνα όταν η θερμοκρασία πέφτει, κάτι που μπορεί να σας κάνει να νιώθετε τα άκρα σας κρύα. Ωστόσο, όταν η αίσθηση αυτή γίνεται επίμονη ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, όπως αλλαγές στο χρώμα του δέρματος, μούδιασμα ή πόνο, μπορεί να σηματοδοτούν ένα υποκείμενο πρόβλημα υγείας, που απαιτεί προσοχή.

Γιατί κρυώνουν τα χέρια και τα πόδια

Όταν εκτίθενται στο κρύο, τα αιμοφόρα αγγεία στα χέρια και τα πόδια συστέλλονται, για να μειώσουν την απώλεια θερμότητας και να διατηρήσουν τη ζεστασιά για τα βασικά όργανα, όπως η καρδιά και οι πνεύμονες. Σε ορισμένα άτομα, αυτή η αντίδραση είναι πιο έντονη, κάνοντας τα άκρα πιο κρύα. Αυτή η διαφορά μεταξύ ατόμων είναι φυσιολογική, ωστόσο τα συνεχή ή σοβαρά κρυοπαγήματα μπορεί να υποδηλώνουν προβλήματα κυκλοφορίας, βλάβη των νεύρων ή μεταβολικές διαταραχές.

Τα άτομα που περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα σε κρύα περιβάλλοντα, όπως οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Τα προστατευτικά ρούχα, η πολυεπίπεδη μόνωση και τα συχνά διαλείμματα για ζέσταμα είναι απαραίτητα. Οι έρευνες δείχνουν ότι ορισμένα άτομα αναπτύσσουν αντοχή στο κρύο με την πάροδο του χρόνου, αλλά ο κίνδυνος παραμένει, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, των οποίων τα χέρια και τα πόδια τείνουν να κρυώνουν γρηγορότερα απ’ αυτά των ανδρών.

Πρακτικοί τρόποι για να ζεστάνετε τα χέρια και τα πόδια σας

Ανεξάρτητα από την αιτία, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της θερμότητας και της κυκλοφορίας:

➤ Ντυθείτε έξυπνα: Φορέστε ρούχα σε στρώσεις, ζεστές κάλτσες, γάντια και αξεσουάρ για το κρύο. Αποφύγετε τα στενά ρούχα που περιορίζουν τη ροή του αίματος.

➤ Μείνετε δραστήριοι: Η καθημερινή άσκηση και η τακτική κίνηση ενισχύουν την κυκλοφορία. Ακόμη και απλές κινήσεις, όπως το κούνημα των δακτύλων των ποδιών μπορούν να βοηθήσουν.

➤ Χρησιμοποιήστε τη θερμότητα με σύνεση: Θερμοφόρες, ζεστά ροφήματα και επαναχρησιμοποιούμενα θερμαντικά για τα χέρια ή τα πόδια μπορούν να προσφέρουν γρήγορη ανακούφιση.

➤ Μασάζ και διατάσεις: Το απαλό μασάζ διεγείρει τη ροή του αίματος στις κρύες περιοχές.

➤ Δημιουργήστε ένα ζεστό εσωτερικό περιβάλλον: Το να φοράτε παντόφλες και πουλόβερ στο εσωτερικό του σπιτιού μπορεί να αποτρέψει την απώλεια θερμότητας.

Ιατρικές παθήσεις που σχετίζονται με κρύα άκρα

Τα επίμονα κρύα χέρια και πόδια μπορεί να σχετίζονται με συγκεκριμένες παθήσεις:

Αναιμία: Τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου μειώνουν την παροχή οξυγόνου σε όλο το σώμα, οδηγώντας συχνά σε κρύα δάχτυλα χεριών και ποδιών.

Αρτηριακή νόσος: Οι στενωμένες ή κατεστραμμένες αρτηρίες περιορίζουν τη ροή του αίματος, ειδικά στα πόδια και τα πέλματα.

Διαβήτης: Η κακή κυκλοφορία, η νευρική βλάβη και ο αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος συμβάλλουν στην εμφάνιση κρύων άκρων.

Υποθυρεοειδισμός: Ο υπολειτουργικός θυρεοειδής αδένας επιβραδύνει το μεταβολισμό, καθιστώντας τα άτομα πιο ευαίσθητα στο κρύο.

Φαινόμενο Raynaud: Αυτή η πάθηση προκαλεί υπερβολική αντίδραση των αιμοφόρων αγγείων στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών στο κρύο ή το άγχος, αλλάζοντας μερικές φορές χρώμα.

Ανεπάρκεια βιταμίνης Β12: Τα χαμηλά επίπεδα μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των νεύρων και την κυκλοφορία.

Κάπνισμα: Ο καπνός βλάπτει τα αιμοφόρα αγγεία, μειώνοντας, με την πάροδο του χρόνου, τη ροή του αίματος στα άκρα.

Η διάγνωση συχνά περιλαμβάνει εξετάσεις αίματος και ιατρική αξιολόγηση, ενώ η θεραπεία εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα συμπτώματα.

Τα tips των ειδικών για να διατηρήσετε ζεστά τα άκρα σας

Η πιστοποιημένη θεραπεύτρια Wendy Slate συνιστά πρακτικές τεχνικές, όπως το να φοράτε γάντια και να εφαρμόζετε θερμά επιθέματα. Για τα άτομα με σύνδρομο Raynaud, συνιστά να αποφεύγουν την άμεση επαφή με παγωμένα αντικείμενα και να δοκιμάσουν θεραπείες, όπως η βιοανάδραση θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κυκλοφορίας μέσω καθοδηγούμενης απεικόνισης και εκπαίδευσης.

Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο

Η ηλικία, το άγχος, οι λοιμώξεις, τα φάρμακα και ορισμένες χρόνιες παθήσεις μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα ρυθμίζει τη θερμοκρασία. Τα μωρά χάνουν γρήγορα θερμότητα λόγω της σωματικής τους σύστασης, ενώ οι ηλικιωμένοι ενδέχεται να έχουν μειωμένη κυκλοφορία και βραδύτερο μεταβολισμό, έχοντας μεγαλύτερη πιθανότητα για κρύα άκρα.

Πότε να επισκεφτείτε έναν γιατρό

Εάν τα χέρια και τα πόδια σας είναι συνεχώς κρύα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, ή εάν παρατηρήσετε συμπτώματα όπως αλλαγές στο χρώμα του δέρματος, πόνο, μούδιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Τα επίμονα κρύα άκρα μπορεί να είναι ένα πρώιμο σημάδι μιας πάθησης που απαιτεί έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

