Πάτρα: Ένταση και καταστροφές σε κατάστημα εστίασης στην Αγυιά

Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε γνωστό κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Αγυιάς, στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους και θαμώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κατάστημα εμφανίστηκαν οι πρώην ιδιοκτήτες του, οι οποίοι φέρονται να υποστήριξαν πως η διαδικασία πώλησης δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς – όπως ισχυρίζονται – δεν έχει καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα. Ακολούθησαν στιγμές έντασης, με φωνές και φθορές στον εξοπλισμό του καταστήματος. Μάρτυρες κάνουν λόγο για αναποδογυρισμένα τραπέζια, καρέκλες και πάγκους, ενώ στο σημείο συγκεντρώθηκαν πολίτες που παρακολουθούσαν έκπληκτοι όσα διαδραματίζονταν.