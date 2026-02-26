Ηλεία: «Με χτυπούσαν επί 15 λεπτά…» – Σοκάρει η άγρια επίθεση στα κρατητήρια

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, με έναν κρατούμενο να καταλήγει σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Ο Κώστας Λαζαράκης καταγγέλλει πως δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από συγκρατουμένους του μέσα στον χώρο κράτησης, κάνοντας λόγο για σφοδρή επίθεση που τον άφησε με κατάγματα στη γνάθο. Ο ίδιος νοσηλεύεται και αναμένεται να χειρουργηθεί.

Η σύλληψη για οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, στον χώρο των κρατητηρίων βρίσκονταν ήδη επτά ακόμη άτομα ΡΟΜΑ, τα οποία –όπως καταγγέλλεται– είχαν έντονη φραστική αντιπαράθεση με αστυνομικούς, ζητώντας να τους χορηγηθούν χάπια «για να ηρεμήσουν».

Όπως υποστηρίζει, κάποια στιγμή οι συγκρατούμενοί του αντάλλαξαν μεταξύ τους κουβέντες στη διάλεκτό τους και ξαφνικά ένας εξ αυτών του επιτέθηκε με δυνατή γροθιά στο πρόσωπο. «Δεν κατάλαβα τι έγινε. Ζαλίστηκα από το πρώτο χτύπημα και στη συνέχεια άρχισαν να με χτυπούν όλοι μαζί στο κεφάλι και στο σώμα», σημειώνει.