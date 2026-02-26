Δραματική η κατάσταση στο Έβρο - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Ιδιαίτερα κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον Δήμο Σουφλίου, στον Έβρο ενώ τα Λάβαρα βρίσκονται επίσης σε επιφυλακή

Συναγερμός έχει σημάνει στον Έβρο μετά τη θραύση τεσσάρων αναχωμάτων σε Κορνοφώλια, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό. Ιδιαίτερα κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες για τον Δήμο Σουφλίου, με τα Λάβαρα να βρίσκονται επίσης σε επιφυλακή καθώς τα νερά έφτασαν στον οικισμό, αγγίζοντας σε κάποια σημεία τα έξι μέτρα. Η κατάσταση εκεί είναι σταθερή, χωρίς περαιτέρω άνοδο των υδάτων, γεγονός που αποδίδεται στη μειωμένη ροή από τη Βουλγαρία. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει οριακή και οι αντλήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί πλέον το νότιο τμήμα του Δήμου Σουφλίου, όπου το ανάχωμα στο Τυχερό δέχεται έντονη πίεση. Εκεί επικεντρώνεται η προσοχή των αρχών, με την Περιφέρεια, την Πολιτική Προστασία και μηχανήματα έργου να επιχειρούν στην περιοχή. Παράλληλα, αναμένεται η συνδρομή του στρατού για την ενίσχυση του αναχώματος με σακιά άμμου.

Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ανάχωμα υποχωρήσει, εκτιμάται ότι θα πλημμυρίσουν επιπλέον 40.000 στρέμματα δυναμικών καλλιεργειών, επιδεινώνοντας δραματικά την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση. Τις δύο προηγούμενες νύχτες χρειάστηκε να εκκενωθούν κατοικίες, καθώς τα νερά έφτασαν έως τις αυλές σπιτιών. Αν και η παρούσα φάση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη ως προς την προστασία των οικισμών, οι αγρότες εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις καλλιέργειες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για να αποσυρθούν τα νερά από τα χωράφια, ενώ η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα μπορέσει να γίνει μόνο αφού υποχωρήσει η στάθμη. Αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα έχουν ήδη υποστεί σοβαρές καταστροφές, με τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία να αναμένονται σημαντικές.