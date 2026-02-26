Σε ειδική δομή φιλοξενίας η 16χρονη Λόρα - Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες εντοπισμού της

Καλά στην υγεία της βρέθηκε η 16χρονη Λόρα σε περιοχή του Βερολίνου, σύμφωνα με πληροφορίες αναλαμβάνουν, όπως φαίνεται, από εδώ και πέρα οι γερμανικές κοινωνικές υπηρεσίες την φροντίδα της ανήλικης.

Εδώ και λίγες ώρες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Λόρα έχει μεταφερθεί σε δομή προστασίας ανηλίκων, ενώ είναι, μέχρι στιγμής, ελάχιστες οι πληροφορίες που δίνει η γερμανική αστυνομία στην ΕΛ.ΑΣ. για το πού και πώς εντοπίστηκε η 16χρονη.

Πριν από περίπου 20 ημέρες, στο Βερολίνο είχε εντοπιστεί το τελευταίο στίγμα που εξέπεμψε το κινητό της Λόρας και, μάλιστα, για αυτό είχαν οι ενημερωθεί οι Έλληνες αστυνομικοί από τους Γερμανούς συναδέλφους τους.

Ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται άμεσα να ενημερωθεί και η οικογένεια της 16χρονης από την γερμανική Αστυνομία για τις λεπτομέρειες και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε η Λόρα.

Σημαντικό στοιχείο που αναμένεται να προκύψει από την ενημέρωση των Γερμανών είναι και το αν η ανήλικη κοπέλα εντοπίστηκε μόνη της ή αν ήταν μαζί με κάποιο άλλο άτομο.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Λόρα, είχε φύγει από το σπίτι της στις 8/1/26 και με ένα ταξί, ταξίδεψε από το Ρίο της Πάτρας στην Αθήνα. Έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου και αφού περιηγήθηκε στους δρόμους συγκεκριμένης περιοχής, κατευθύνθηκε στην Ομόνοια.

Εκεί, αγόρασε ένα εισιτήριο για τη Γερμανία και ταξίδεψε στις 17.30 το απόγευμα της ίδια ημέρας όπως προέκυψε από τις έρευνες.

Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα, η 16χρονη αγνοούταν, έως ότου εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Γερμανίας, στο Βερολίνο.

Ενάμιση μήνα την έψαχναν οι αρχές

Από την πρώτη στιγμή, οι έρευνες για την 16χρονη στην Ελλάδα ήταν εντατικές ενώ οι διωκτικές αρχές, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της εκτίμησαν ότι ίσως είχε ταξιδέψει στη Γερμανία όπου είχε μεγαλώσει, πριν μετακομίσει μαζί στην Ελλάδα. Η ΕΛ.ΑΣ. αμέσως ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες, τις λίστες με τους επιβάτες για να διαπιστώσει αν όντως το κορίτσι είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εταιρεία με την οποία είχε όντως ταξιδέψει η 16χρονη, άργησε πολύ να απαντήσει στο αίτημα των ελληνικών αρχών για το αν η Λόρα είχε επιβιβαστεί σε κάποιο από τα αεροπλάνα της. Τελικά, αν και καθυστερημένη, ήρθε θετική απάντηση.

Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, είχε εντοπιστεί σήμα από το κινητό τηλέφωνο της 16χρονης, στο Βερολίνο. Από εκείνη τη στιγμή, είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του παιδιού, που όπως επιβεβαιώνεται σήμερα, βρισκόταν όντως στη Γερμανία…