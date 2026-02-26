Ρουμανία: Μαχητικά αεροσκάφοι αναχαίτισαν drone στα σύνορα με Ουκρανία

Η Ρουμανία αντέδρασε σηκώνοντας μαχητικά αεροσκάφη σήμερα, καθώς ένα μη επανδρωμένο αεροπλάνο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. Πρόκειται για τη δεύτερη παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου μέσα σε δύο ημέρες.

Η Ρουμανία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει δει επανειλημμέναdrones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και θραύσματα να πέφτουν στο έδαφός της από τότε που η Ρωσία άρχισε να επιτίθεται στα λιμάνια του Κιέβου κατά μήκος του ποταμού Δούναβη.