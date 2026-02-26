Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Γυναίκα κατήγγειλε εκβιασμό από «κρατούμενο στον Κορυδαλλό»

Πάτρα: Γυναίκα κατήγγειλε εκβιασμό από «...

Η Ασφάλεια Πατρών έχει σχηματίσει δικογραφία και αναζητά τους εμπλεκόμενους

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας Πατρών για υπόθεση εκβίασης.

Σύμφωνα με καταγγελία γυναίκας από την Πάτρα, δέχθηκε τηλεφωνικές απειλές από άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο δράστης απαιτούσε να παραδώσει μεγάλο χρηματικό ποσό σε άλλη γυναίκα, με την οποία είχε οικονομικές διαφορές.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει σχηματίσει δικογραφία και αναζητά τους εμπλεκόμενους.
 
 


 
 

Ειδήσεις Τώρα

Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης - Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο: Στρατηγικός Διάλογος στην Αθήνα, εμπόριο, ενέργεια και Γάζα στο επίκεντρο

Ηράκλειο: Μητέρα καταγγέλλει ότι εκπαιδευτικός άρπαξε από τον λαιμό τον ανήλικο γιο της

Γιώργος Α. Παπανδρέου: «Νίκη για το κράτος δικαίου» η απόφαση για τις υποκλοπές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απάτη Τηλεφωνική Απάτη
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03c0\u03ac\u03c4\u03b7","\u03a4\u03b7\u03bb\u03b5\u03c6\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae \u0391\u03c0\u03ac\u03c4\u03b7"]
822465
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις