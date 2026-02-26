Πάτρα: Γυναίκα κατήγγειλε εκβιασμό από «κρατούμενο στον Κορυδαλλό»

Η Ασφάλεια Πατρών έχει σχηματίσει δικογραφία και αναζητά τους εμπλεκόμενους
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας Πατρών για υπόθεση εκβίασης.
Σύμφωνα με καταγγελία γυναίκας από την Πάτρα, δέχθηκε τηλεφωνικές απειλές από άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο δράστης απαιτούσε να παραδώσει μεγάλο χρηματικό ποσό σε άλλη γυναίκα, με την οποία είχε οικονομικές διαφορές.
Η Ασφάλεια Πατρών έχει σχηματίσει δικογραφία και αναζητά τους εμπλεκόμενους.
