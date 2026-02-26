Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Nεαρός προσπάθησε να θέσει τέρμα στη ζωή του

Πάτρα: Nεαρός προσπάθησε να θέσει τέρμα ...

Με χάπια

Τέλος στη ζωή του επιχείρησε να βάλει νεαρός άνδρας στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες 23χρονος πήρε χάπια.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφό του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις Τώρα

ΕΜΠ: Σε ανεπαρκή σχεδιασμό της εγκατάστασης η διάβρωση των σωλήνων και η φονική έκρηξη στη Βιολάντα - Στον ανακριτή Τρικάλων το πόρισμα

Δίκη Predator: Ένοχοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι - Συνολικές ποινές 126 ετών και οκτώ μηνών με εκτιτέα τα οκτώ έτη

Πάτρα: Νέα απάτη- Έδωσε 25.000 για μηχάνημα αλλά δεν το πήρε

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απόπειρα Αυτοκτονίας Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03c0\u03cc\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03b1 \u0391\u03c5\u03c4\u03bf\u03ba\u03c4\u03bf\u03bd\u03af\u03b1\u03c2","\u0391\u03c3\u03b8\u03b5\u03bd\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1\u03bf \u0395\u039a\u0391\u0392"]
822406
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις