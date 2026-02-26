Πάτρα: Nεαρός προσπάθησε να θέσει τέρμα στη ζωή του

Με χάπια
Τέλος στη ζωή του επιχείρησε να βάλει νεαρός άνδρας στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες 23χρονος πήρε χάπια.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφό του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.
