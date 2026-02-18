ΔΥΠΑ: Νωρίτερα φέτος το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» - Οι 3 αλλαγές

Νωρίτερα μπαίνει σε εφαρμογή το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, «Κοινωνικός Τουρισμός», καθώς ενώ μέχρι πέρυσι «άνοιγε» τον Ιούνιο, φέτος «ενεργοποιείται» από 1η Μαΐου και αυτό για την καλύτερη κατανομή των vouchers.

Οι 3 αλλαγές

Όμως, φέτος υπάρχουν και 3 σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα.

Η πρώτη έχει να κάνει ότι προτεραιότητα έχουν οι πολύτεκνοι. Οι πολύτεκνες οικογένειες θα απολαμβάνουν αυξημένα πλεονεκτήματα και μοριοδότηση, ενισχύοντας τη στήριξη στις μεγάλες οικογένειες πέραν των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Σε μια σημαντική κοινωνική τομή, οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλέον πλήρως στις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας της ΔΥΠΑ.

Τέλος, η έναρξη από τον Μάιο επιτρέπει στους δικαιούχους να εκμεταλλευτούν τις αργίες της άνοιξης και τις αρχές του καλοκαιριού, μειώνοντας την πίεση στα καταλύματα κατά τους μήνες αιχμής (Ιούλιος – Αύγουστος).