Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Είναι γνωστό ότι η διάθεση αλλάζει ανάλογα με τις εποχές του έτους, τις ημέρες της εβδομάδας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας.

Η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου θεωρείται η πιο καταθλιπτική ημέρα του χρόνου, ενώ όλες οι Δευτέρες χαρακτηρίζονται από μια μελαγχολία. Από την άλλη τα Σάββατα είναι γεμάτα χαρά και αισιοδοξία, όπως και οι Παρασκευές, όταν πλησιάζει το τέλος της εργασιακής εβδομάδας. Την ίδια στιγμή το Πάσχα μπορεί να νιώθουμε πιο αισιόδοξοι, ενώ τα Χριστούγεννα πιο μελαγχολικοί. Όπως και να έχει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουμε προσδιορίσει το πώς μας κάνουν να αισθανόμαστε ορισμένες ημέρες στη διάρκεια του χρόνου.

Τι γίνεται, όμως, με τις ώρες της ημέρας; Υπάρχει περίπτωση μέσα στο 24ωρο να νιώθουμε πιο χαρούμενοι συγκεκριμένες στιγμές και πιο λυπημένοι άλλες;

Για να αξιολογήσουν τη συσχέτιση της ώρας της ημέρας με την κατάθλιψη, το άγχος, την ευημερία και τη μοναξιά, επιστήμονες από το Κολέγιο του Λονδίνου, έκαναν μια ημερήσια ανάλυση της ψυχικής υγείας και ευεξίας. Τα συμπεράσματα δημοσιεύτηκαν στο BMJ Mental Health, και οι ερευνητές σημείωσαν: «το παρασκήνιο της διάθεσης αλλάζει κατά τη διάρκεια των εποχών του έτους, των ημερών της εβδομάδας, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας – κάθε ημέρας. Παρόλο που η ευρύτερη ψυχική υγεία και ευεξία ποικίλλουν επίσης ανά μήνες και εβδομάδες, δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν ημερήσιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν και αναφέρουν την ψυχική τους υγεία».

Στο πλαίσιο της έρευνας αναλύθηκαν δεδομένα από 49.218 ενήλικες, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στη University College London COVID-19 Social Study, μία μελέτη που συγκέντρωνε λεπτομερείς, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις από τους ίδιους συμμετέχοντες σε βάθος χρόνου για μια περίοδο 2 ετών, από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2022.

Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις όπως: «Την περασμένη εβδομάδα, πόσο ευτυχισμένος αισθανθήκατε;», «Πόσο ικανοποιημένος ήσασταν από τη ζωή σας;», και «Σε ποιο βαθμό αισθανθήκατε ότι τα πράγματα που κάνετε στη ζωή σας αξίζουν τον κόπο;».

Παράγοντες όπως η ηλικία, η κατάσταση της υγείας και το αν τα άτομα εργάζονταν λήφθηκαν υπόψη.