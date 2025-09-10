Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Τι δείχνει μελέτη
Είναι γνωστό ότι η διάθεση αλλάζει ανάλογα με τις εποχές του έτους, τις ημέρες της εβδομάδας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας.
Η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου θεωρείται η πιο καταθλιπτική ημέρα του χρόνου, ενώ όλες οι Δευτέρες χαρακτηρίζονται από μια μελαγχολία. Από την άλλη τα Σάββατα είναι γεμάτα χαρά και αισιοδοξία, όπως και οι Παρασκευές, όταν πλησιάζει το τέλος της εργασιακής εβδομάδας. Την ίδια στιγμή το Πάσχα μπορεί να νιώθουμε πιο αισιόδοξοι, ενώ τα Χριστούγεννα πιο μελαγχολικοί. Όπως και να έχει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουμε προσδιορίσει το πώς μας κάνουν να αισθανόμαστε ορισμένες ημέρες στη διάρκεια του χρόνου.
Τι γίνεται, όμως, με τις ώρες της ημέρας; Υπάρχει περίπτωση μέσα στο 24ωρο να νιώθουμε πιο χαρούμενοι συγκεκριμένες στιγμές και πιο λυπημένοι άλλες;
Για να αξιολογήσουν τη συσχέτιση της ώρας της ημέρας με την κατάθλιψη, το άγχος, την ευημερία και τη μοναξιά, επιστήμονες από το Κολέγιο του Λονδίνου, έκαναν μια ημερήσια ανάλυση της ψυχικής υγείας και ευεξίας. Τα συμπεράσματα δημοσιεύτηκαν στο BMJ Mental Health, και οι ερευνητές σημείωσαν: «το παρασκήνιο της διάθεσης αλλάζει κατά τη διάρκεια των εποχών του έτους, των ημερών της εβδομάδας, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας – κάθε ημέρας. Παρόλο που η ευρύτερη ψυχική υγεία και ευεξία ποικίλλουν επίσης ανά μήνες και εβδομάδες, δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν ημερήσιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν και αναφέρουν την ψυχική τους υγεία».
Στο πλαίσιο της έρευνας αναλύθηκαν δεδομένα από 49.218 ενήλικες, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στη University College London COVID-19 Social Study, μία μελέτη που συγκέντρωνε λεπτομερείς, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις από τους ίδιους συμμετέχοντες σε βάθος χρόνου για μια περίοδο 2 ετών, από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2022.
Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις όπως: «Την περασμένη εβδομάδα, πόσο ευτυχισμένος αισθανθήκατε;», «Πόσο ικανοποιημένος ήσασταν από τη ζωή σας;», και «Σε ποιο βαθμό αισθανθήκατε ότι τα πράγματα που κάνετε στη ζωή σας αξίζουν τον κόπο;».
Παράγοντες όπως η ηλικία, η κατάσταση της υγείας και το αν τα άτομα εργάζονταν λήφθηκαν υπόψη.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ευτυχία, η ικανοποίηση από τη ζωή και οι αξιολογήσεις για το αν αξίζει τον κόπο ήταν όλες υψηλότερες τις Δευτέρες και τις Παρασκευές σε σύγκριση με τις Κυριακές, ενώ η ευτυχία ήταν επίσης υψηλότερη τις Τρίτες. Όμως, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η μοναξιά διέφερε μεταξύ των ημερών της εβδομάδας.
Υπήρχαν σαφείς ενδείξεις εποχικής επίδρασης στη διάθεση. Σε σύγκριση με τον χειμώνα, οι άνθρωποι είχαν την τάση να έχουν χαμηλότερα επίπεδα καταθλιπτικών και αγχωδών συμπτωμάτων και μοναξιάς και υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, ικανοποίησης από τη ζωή και αίσθησης ότι η ζωή αξίζει τον κόπο στις τρεις άλλες εποχές.
Η ψυχική υγεία ήταν καλύτερη το καλοκαίρι σε όλα τα αποτελέσματα. Ωστόσο, η εποχή δεν επηρέασε τις συσχετίσεις της διάθεσης που παρατηρήθηκαν στη διάρκεια μιας ημέρας.
«Υπάρχει ένα σαφές μοτίβο ως προς την ώρα της ημέρας για την ψυχική υγεία και ευημερία, με τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα το πρωί, όταν ξυπνούν και χειρότερα γύρω στα μεσάνυχτα. Υπάρχει επίσης συσχέτιση με την ημέρα της εβδομάδας και την εποχή, με ιδιαίτερα ισχυρές ενδείξεις για καλύτερη ψυχική υγεία και ευεξία το καλοκαίρι. Τα πρότυπα της ώρας της ημέρας μετριάζονται ανάλογα με την ημέρα, με μεγαλύτερη διακύμανση στην ψυχική υγεία και την ατομική ευημερία κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων σε σύγκριση με τις καθημερινές. Η μοναξιά είναι σχετικά πιο σταθερή», σημείωσαν οι ειδικοί και τόνισαν ότι τα ευρήματά τους υποδεικνύουν τη σημασία της εκτίμησης του χρόνου, της ημέρας και της εποχής στο σχεδιασμό μιας έρευνας, στις αναλύσεις, στην παροχή παρεμβάσεων και στο σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
Οι αλλαγές στην ψυχική υγεία και ευεξία κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να εξηγούνται από τις αλλαγές που σχετίζονται με το ρολόι του σώματος,σημείωσαν οι ερευνητές. «Για παράδειγμα, η κορτιζόλη [η ορμόνη που ρυθμίζει τη διάθεση, τα κίνητρα και τον φόβο] κορυφώνεται λίγο μετά το ξύπνημα και φτάνει στα χαμηλότερα επίπεδά της γύρω από την ώρα του ύπνου», ανέφεραν. Ωστόσο, δήλωσαν ότι οι διαφορές μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακων μπορεί να οφείλονται σε πράγματα όπως η αλληλουχία των καθημερινών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι πιθανό να είναι διαφορετικές στην αρχή της εβδομάδας και στο τέλος της.
ΠΗΓΗ marieclaire.gr
