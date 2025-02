Χαμογελάστε στον καθρέφτη... και άλλες 7 καθημερινές πρωινές κινήσεις που χαρίζουν ευτυχία

Η αρχή της ημέρας μπορεί να ορίσει όλη την πορεία της.

Αν και πολλοί από εμάς παλεύουμε με το πρωινό ξύπνημα και τα πρώτα λεπτά της μέρας, η αλήθεια είναι πως οι πρώτες αυτές στιγμές της μέρας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη διάθεση και την ευεξία μας. Μια έρευνα από το University College London (UCL), που ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 49.000 ενήλικες, έδειξε πως τα επίπεδα ευεξίας είναι υψηλότερα το πρωί, αμέσως μετά το ξύπνημα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η αίσθηση της ευτυχίας μας φτάνει στο αποκορύφωμα το πρωί και μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι φυσικοί ρυθμοί του σώματος, όπως η αύξηση της ορμόνης κορτιζόλης μετά το ξύπνημα, παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή διάθεσης. Με βάση αυτές τις επιστημονικές διαπιστώσεις, δείτε 8 απλές στρατηγικές για να ενισχύσετε την ευτυχία σας και να ξεκινήσετε τη μέρα σας γεμάτοι ενέργειακαι αισιοδοξία.

1. Μην πατάτε το «snooze»

Είναι μια από τις πιο συνηθισμένες συνήθειες το πρωί αλλά μπορεί να αποδειχτεί καταστροφική για τη διάθεσή σας. Η E.M. Austen, συγγραφέας του βιβλίου «Smarter, 10 Lessons For A More Productive And Less Stressed Life», εξηγεί πως το να πατάτε το κουμπί «snooze» διαταράσσει τον κύκλο του ύπνου σας, αφήνοντάς σας να αισθάνεστε πιο κουρασμένοι και θολωμένοι.

Αντί να το κάνετε, βάλτε το ξυπνητήρι κάπου μακριά από το κρεβάτι σας για να αναγκαστείτε να σηκωθείτε άμεσα. Το ίδιο ισχύει και αν ρυθμίσετε το ξυπνητήρι στην τελευταία ώρα που πρέπει να ξυπνήσετε, ώστε να νιώσετε ανανεωμένοι.

2. Λύστε ένα σταυρόλεξο

Ποιος είπε ότι το πρωί πρέπει να είναι μόνο για καφέ και πρωινό; Η Natalie Mackenzie, ψυχοθεραπεύτρια, προτείνει να αφιερώνετε μερικά λεπτά για να λύσετε ένα σταυρόλεξο ή να κάνετε κάποια άλλη πνευματική άσκηση.

Αυτές οι δραστηριότητες σας δίνουν την αίσθηση της επιτυχίας και της ολοκλήρωσης, ενισχύοντας την καλή σας διάθεση και προετοιμάζοντάς σας για την υπόλοιπη μέρα.

3. Δοκιμάστε τη συνειδητότητα (Mindfulness)

Αυτή η πρακτική μπορεί να ακούγεται απλή, αλλά έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχική ηρεμία.Απλά κλείστε τα μάτια σας και να αφιερώσετε 5-10 λεπτά στη διαλογιστική άσκηση ή στη συνειδητότητα.

Αυτή η άσκηση σάς βοηθά να ηρεμήσετε το μυαλό και να ενισχύσετε τη συγκέντρωσή σας, πριν μπλέξετε με τις πολλές υποχρεώσεις της ημέρας.

4. Ξεκινήστε τη μέρα με γέλιο

Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο όταν νιώθετε κουρασμένοι ή στρεσαρισμένοι. Δοκιμάστε να ακούσετε μια κωμική εκπομπή που θεωρείτε αστεία ή να παρακολουθήσετε κάτι που σας κάνει να γελάτε. Αυτό θα σας ανεβάσει τη διάθεση και θα σας δώσει την ενέργεια που χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε την ημέρα.

5. Ξεκινήστε με ένα πλούσιο πρωινό

Το να δώσετε στον οργανισμό σας τα σωστά θρεπτικά συστατικά το πρωί είναι το θεμέλιο για να έχετε ενέργεια και ευεξία. Επιλέξτε πρωινό με πρωτεΐνη, όπως αυγά, αβοκάντο και σπόρους πάνω σε ψωμί ολικής άλεσης.

Αποφύγετε τα γλυκά δημητριακά, που προκαλούν «πτώση» της ενέργειας και της διάθεσης στη διάρκεια της ημέρας.

6. Βάλτε την τέχνη και τον πολιτισμό στη ρουτίνα σας

Ξεκινήστε τη μέρα σας με κάτι που «αγγίζει» την ψυχή σας. Όπως επισημαίνει η Jody Findlay, ιδρύτρια της Mindseta, η εμπλοκή με την τέχνη – είτε μέσω της μουσικής, της ποίησης ή της ζωγραφικής – ενισχύει την αίσθηση ταυτότητας. Η τέχνη, εκτός από ψυχαγωγία, ενισχύει την ψυχική και σωματική υγεία.

7. Χορέψτε το πρωί

Δεν υπάρχει καλύτερη άσκηση και διάθεση για το πρωί από τον χορό. Πλήθος γυμναστές επιβεβαιώνουν ότι η χορευτική κίνηση βοηθά στην έκκριση ενδορφινών και σεροτονίνης, των «ορμονών της ευτυχίας».

Βάλτε τη μουσική που σας αρέσει και χορέψτε σαν να μη σας παρακολουθεί κανείς. Το σώμα σας θα νιώσει πιο ζωντανό και η διάθεσή σας θα ανέβει αμέσως.

8. Χαμογελάστε στον καθρέφτη

Και όμως, είναι τόσο απλό και έχει τεράστιο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την Alison Goolnik, ψυχοθεραπεύτρια, το να χαμογελάτε στον καθρέφτη ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με την ευτυχία και τη θετική διάθεση.

Δοκιμάστε να το κάνετε το πρωί και θα διαπιστώσετε πώς το χαμόγελο σας μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας και να επηρεάσει θετικά και τους γύρω σας.

