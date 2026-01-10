Το βουλκανιζατέρ που θα είναι ανοιχτό την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.

Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 82

2610 335110