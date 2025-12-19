Πώς θα ξεκολλήσουν πανεύκολα οι ετικέτες από τα γυάλινα βαζάκια

Στις περισσότερες κουζίνες υπάρχει πάντα ένα συγκεκριμένο ντουλάπι, συνήθως σε κάποιο χαμηλό ράφι, όπου φυλάσσονται τα άδεια γυάλινα βαζάκια από προϊόντα όπως η μαγιονέζα, ο πελτές ή ακόμη και το μέλι που τελείωσε.

Αυτά τα βαζάκια δεν πετιούνται, γιατί έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμα για πολλές καθημερινές ανάγκες.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποθηκεύσουμε τη σπιτική σάλτσα ντομάτας που ετοιμάσαμε, μια σπιτική μαρμελάδα που φτιάξαμε με φρούτα εποχής, ή ακόμη και μία σος για σαλάτα που περίσσεψε από το μεσημεριανό τραπέζι. Πολλοί τα αξιοποιούν και για να φυλάξουν ξηρούς καρπούς, μπαχαρικά ή ακόμη και μικροαντικείμενα, αφού είναι βολικά, ανθεκτικά και εύκολα στη χρήση.

Πριν όμως τοποθετηθούν τα γυάλινα βαζάκια αυτά στο ντουλάπι, είναι απαραίτητο να έχουν πλυθεί πολύ καλά. Εκεί συνήθως εμφανίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα: οι κόλλες από τις ετικέτες που μένουν στο γυαλί και συχνά δεν φεύγουν εύκολα, όσο κι αν τρίψουμε. Ακόμη και μετά από ένα καλό πλύσιμο, οι λωρίδες κόλλας παραμένουν και κάνουν το βάζο να φαίνεται βρώμικο.

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι να μουλιάσουμε το βάζο σε ζεστό νερό με σαπούνι πιάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό βοηθά, αλλά δεν φέρνει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα όταν η κόλλα είναι ισχυρή. Έτσι, πολλοί καταφεύγουν σε χημικά προϊόντα, τα οποία όμως δεν είναι ό,τι καλύτερο.

Πώς φεύγει η κόλλα από τα γυάλινα βαζάκια

Ένας πολύ πιο απλός, οικολογικός και αποτελεσματικός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε λευκό ξίδι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μουλιάσουμε ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας ή λίγο βαμβάκι με ξίδι και να το τοποθετήσουμε επάνω στην ετικέτα. Το αφήνουμε να δράσει για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Στη συνέχεια, αφαιρούμε την ετικέτα και πλένουμε το βάζο με ζεστό νερό και σαπούνι πιάτων, τρίβοντας απαλά με το σφουγγάρι. Όταν το ξεπλύνουμε, θα παρατηρήσουμε ότι η κόλλα έχει εξαφανιστεί εντελώς και το βάζο είναι σαν καινούριο.

Με αυτήν τη μέθοδο όχι μόνο καθαρίζουμε τα βαζάκια εύκολα, αλλά τα επαναχρησιμοποιούμε με ασφάλεια, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Έτσι συμβάλλουμε και στη μείωση των απορριμμάτων, αξιοποιώντας κάτι που αλλιώς θα πετούσαμε.

ΠΗΓΗ cantina.protothema.gr