5 χωριά για τριήμερο στα χιόνια με τζάκι

Ανακαλύψτε πέντε γραφικούς προορισμούς που συνδυάζουν τη ζεστασιά της φωτιάς με τη δροσιά του βουνού, ιδανικοί για αξέχαστα τριήμερα

Ο χειμώνας έχει τη δική του γοητεία, ειδικά όταν συνδυάζεται με το χουχούλιασμα ενός αναμμένου τζακιού και τη θέα ενός χιονισμένου τοπίου στο βουνό. Για όσους αναζητούν την απόλυτη χειμερινή απόδραση υπάρχουν ελατοσκέπαστα χωριά που προσφέρουν απλόχερα αυτή τη μαγεία. Σε αυτά, το λευκό πέπλο του χιονιού αγκαλιάζει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, δημιουργώντας σκηνικά βγαλμένα από παραμύθι. 1. Βυτίνα Αρκαδίας

Η Βυτίνα, ένα από τα πιο δημοφιλή χωριά του Μαινάλου, είναι ένας κλασικός χειμερινός προορισμός. Φημίζεται για τον γραφικό “Δρόμο της Αγάπης” με τα πλατάνια και τα σφεντάμια, ο οποίος όταν χιονίζει μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό σκηνικό. Χαρακτηριστικό: Η πανέμορφη κεντρική πλατεία με τον ναό του Αγίου Τρύφωνα και η αγορά με τα τοπικά προϊόντα (γλυκά του κουταλιού, μέλι).

Η διαμονή: Πολλά πέτρινα καταλύματα, ξενώνες και ξενοδοχεία διαθέτουν τζάκι και προσφέρουν παραδοσιακό πρωινό, ενώ η ζεστασιά των πετρόχτιστων δωματίων είναι ιδανική για χαλάρωση μετά από μια μέρα στα χιόνια. 2. Τρίκαλα Κορινθίας Τα Τρίκαλα Κορινθίας αποτελούνται από τρεις συνοικίες (Άνω, Μεσαία, Κάτω) και είναι χτισμένα στις πλαγιές του όρους Κυλλήνη(Ζήρεια). Η περιοχή είναι γνωστή για την πλούσια βλάστηση και την εύκολη πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο Ζήρειας, καθιστώντας τα ιδανικό προορισμό για δραστηριότητες στο χιόνι. Χαρακτηριστικό: Η θέα προς τον Κορινθιακό κόλπο και τα ελατοδάση. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν την πεζοπορία και τις βόλτες στην παγωμένη λίμνη Δασίου.

Η διαμονή: Οι παραδοσιακοί ξενώνες, συχνά με εμφανή πέτρα και ξύλο, διαθέτουν τζάκι στα κοινόχρηστα σαλόνια ή και στα δωμάτια, προσφέροντας θαλπωρή και ορεινή ατμόσφαιρα. 3. Αγόριανη Παρνασσός

Η Αγόριανη ή Επτάλοφος είναι ένα αμφιθεατρικό χωριό χτισμένο στις ανατολικές πλαγιές του Παρνασσού. Αποτελεί μία πιο ήσυχη εναλλακτική κοντά στο πολύβουο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Χαρακτηριστικό: Τα κρυστάλλινα νερά, οι μικροί καταρράκτες που σχηματίζονται μέσα στο χωριό και τα πλακόστρωτα δρομάκια που οδηγούν σε μια καταπράσινη (ή χιονισμένη) πλατεία. Η διαμονή: Πολλοί ξενώνες και σαλέ προσφέρουν πολυτελή διαμονή με έμφαση στη ζεστασιά του τζακιού, συχνά συνοδευόμενη από θέα προς το βουνό και τα ελατοδάση. 4. Παύλιανη Φθιώτιδας

Η Παύλιανη (Άνω και Κάτω) βρίσκεται στις πλαγιές της Οίτης και είναι ένας προορισμός που έχει γίνει γνωστός τα τελευταία χρόνια για το Οικοτουριστικό Πάρκο που προσφέρει δραστηριότητες μέσα στη φύση και ιδιαίτερες διαδρομές. Χαρακτηριστικό: Το πάρκο αναψυχής με τα παιχνίδια και τις πρωτότυπες κατασκευές, αλλά και η γραφική ομορφιά του χωριού, κρυμμένου μέσα στα έλατα. Η διαμονή: Διαθέτει μικρούς, φιλόξενους ξενώνες, ιδανικούς για οικογένειες ή ζευγάρια, όπου το τζάκι αποτελεί κεντρικό στοιχείο της διακόσμησης και της ατμόσφαιρας. 5. Ζαρούχλα Αχαΐας