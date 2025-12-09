Ζαγοροχώρια: Το κόσμημα της ορεινής Ελλάδας

Πανύψηλα βουνά, κατάφυτες πλαγιές και εντυπωσιακές χαράδρες. Τόπος άγριος, υποβλητικός. Γεφύρια κομψοτέχνηματα, μοναστήρια χτισμένα στο βράχο. Χωριά-αξιοθέατα, γνωστά ως Ζαγοροχώρια.

Τόπος αυθεντικός, σαγηνευτικός.

Θα τον ανακαλύψετε, περπατώντας στη χαράδρα του Βίκου, αντικρίζοντας τους «πύργους» της Αστράκας, ακούγοντας τη βοή του Βοϊδομάτη, θαυμάζοντας την αλπική Δρακόλιμνη της Τύμφης.

Θα τον «αισθανθείτε», περπατώντας με σύντροφο την ομίχλη στο Πάπιγκο, επισκεπτόμενοι παλιές μονές και εκκλησίες ή απολαμβάνοντας τη θέρμη και την πολυτέλεια των πέτρινων ξενώνων. Το Ζαγόρι είναι ένας «θησαυρός» ανεκτίμητος. Το ταξίδι σας στην ομορφιά του θα σας βοηθήσει να τον ανακαλύψετε.

Αξίζει να δείτε στο Ζαγόρι

Στο φαράγγι του Βίκου: το βασίλειο του ποταμού και των αετών

Ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, μια σχισμή του εδάφους που μόνο θεϊκό χέρι μπορεί να έχει δημιουργήσει. Το στενότερο σημείο των δύο πλευρών της έχει μόλις 1.100 μ. πλάτος, την ώρα που το βάθος τους ξεπερνά τα 900 μέτρα. Η χαράδρα του Βίκου είναι το βασίλειο των αετών και της σιωπής, των σπάνιων ιαματικών βοτάνων και των κάθετων βράχων. Αρχίζει από το γεφύρι του Κόκορου και καταλήγει στο γεφύρι της Αρίστης. Το πέρασμά της είναι εμπειρία ζωής!

Μεγάλο και Μικρό Πάπιγκο: τα φημισμένα αδέρφια του χειμώνα

Νύχτα. Τα βήματά σας αντηχούν στα πετρόκτιστα καλντερίμια. Το φεγγάρι λούζει τα βράχια της Αστράκας που υψώνονται με βία πάνω από το Μεγάλο και το Μικρό Πάπιγκο. Το φως στα παράθυρα των ξενώνων «μαλακώνει» το κρύο σκοτάδι. Η μυρωδιά του καμένου ξύλου από το τζάκι ξυπνάει παιδικές αναμνήσεις. Ονειρεύεστε ήδη τη ζεστασιά του ξενώνα σας με τις φλοκάτες και τα αναπαυτικά κρεβάτια.

Περιμένετε πώς και πώς την ώρα που θα καθίσετε στην ταβέρνα, για να απολαύσετε χειροποίητες πίτες, ζεστή φασολάδα με φρέσκο ψωμί, ψητά κρέατα και κόκκινο κρασί. Νωρίς το πρωί, θα περπατήσετε το μονοπάτι που συνδέει τα δυο χωριά, περνώντας από το μονότοξο γεφύρι πάνω από το ρέμα του Ρογκοβού, και θα θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική και τις παλιές εκκλησίες τους. Δεν είναι τυχαίο που τα δύο αυτά χωριά είναι από τους πλέον δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς στο Ζαγόρι. Οι διακοπές σας εδώ θα είναι σίγουρα μια εμπειρία μοναδική.

Οι επιβλητικοί «πύργοι» της Αστράκας

Το πιο μεγαλόπρεπο βουνό στον όγκο της Βόρειας Πίνδου είναι η Τύμφη ή Γκαμήλα. Μια από τις κορυφές της είναι η Αστράκα σε υψόμετρο 2.436 μέτρα. Νότια από την κορυφή της Αστράκας σχηματίζονται τα πελώρια κάθετα βράχια της, οι περίφημοι «πύργοι», που τη συνδέουν με τη χαράδρα του Βίκου. Αλλά πάλι, όλα αυτά ίσως δεν έχουν σημασία μπροστά στο δέος που θα νιώθετε κάθε φορά που υψώνετε το βλέμμα προς την Αστράκα. Το χειμώνα το χιόνι στολίζει τα μεγαλειώδη βράχια της με υπέροχα λευκά μοτίβα.

Η Δρακόλιμνη, μια λίμνη-αξιοθέτο!

Ένα οριακό ορεινό σημείο με συγκλονιστική ομορφιά. Μια λίμνη με έναν μυθικό δράκο, αλλά και πολλά αληθινά «δρακάκια»: μικρόσωμα αμφίβια που ονομάζονται «τρίτωνες». Ένα υπόλειμμα, ένα ίχνος -το μοναδικό που έχουμε- της εποχής των παγετώνων. Για να φτάσετε ως εδώ, θα χρειαστείτε 4-5 ώρες περπάτημα από το Μικρό Πάπιγκο.

Τα Ζαγοροχώρια της μαστοριάς και της παράδοσης

Στην Ήπειρο, χωριά-στολίδια περιμένουν να σας συστήσουν στην ομορφιά και τις παραδόσεις τους. Η Αρίστη, το Μονοδένδρι, ο Βίκος, το Δίλοφο, το Καπέσοβο, το Τσεπέλοβο, οι Κήποι… Κτισμένα με κυκλική ή σπειροειδή διάταξη, έχουν στο κέντρο τους τον πλάτανο με την πλατεία, τη βρύση, την εκκλησία, το καφενείο. Κάθε λιθόστρωτο σοκάκι, κάθε σπίτι φτιαγμένο με λευκή πελεκητή πέτρα, κάθε παλιά εκκλησία αφηγείται μια μακρόχρονη ιστορία. Η αρχιτεκτονική των χωριών του Ζαγοριού είναι αντικείμενο μελέτης για τους αρχιτέκτονες. Και η τέχνη των παλιών μαστόρων της πέτρας είναι αξεπέραστη.

Το Καλογερικό και τα γεφύρια του Ζαγοριού

Καλογερικό: το ομορφότερο πέτρινο γεφύρι της Ελλάδας και ένα από τα ωραιότερα στα Βαλκάνια. Το χαρακτηρίζουν η αέρινη κίνηση και η πλαστικότητα. Σαν «κάμπια εν κινήσει», έτσι περιγράφουν την ρυθμική του κίνηση και την ανάλαφρη κομψότητά του στο σκαμπανέβασμα των τριών του τόξων. Βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Kήποι και ενώνει τις όχθες του Μπαγιώτικου ρέματος. Υπάρχουν και άλλα, για να θαυμάσετε: του Κόκορου ή κυρ Νούτσου ανάμεσα στα χωριά Κουκούλι και Κήποι, το δίτοξο του Μίσιου στη χαράδρα του Βίκου, του Μύλου κοντά στο χωριό Κήποι.

Χειμερινές διακοπές με φόντο την πολυτέλεια

Λάτρεις του παραδοσιακού; Του μοντέρνου ντιζάιν μήπως; Ή του κλασικού; Έχετε διάθεση για ένα spa, για υδρομασάζ, για άραγμα πλάι στο τζάκι με επιτραπέζια και βιβλία; Για ένα υπέροχο ποτήρι κρασί ή μήπως για παραδοσιακό πρωινό στην πέτρινη αυλή με τον χειμωνιάτικο ήλιο να σας ζεσταίνει την πλάτη; Ό,τι και αν προτιμάτε, ό,τι ονειρεύεστε για τις χειμωνιάτικες διακοπές σας, θα το βρείτε στα χωριά του Ζαγοριού. Υπέροχοι πέτρινοι ξενώνες, σε κτήρια που είναι αληθινά αριστουργήματα αρχιτεκτονικής, σάς περιμένουν, για να σας χαρίσουν ζεστή φιλοξενία.

Οι κρυμμένοι θησαυροί του Ζαγορίου

Η Σκάλα του Βραδέτου

Απόλυτα ενταγμένη στο τοπίο, κομψή, φτιαγμένη με εξαιρετική τεχνική, η Σκάλα ήταν άλλοτε ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στα χωριά Βραδέτο και Καπέσοβο. Βήμα βήμα θα θαυμάσετε την ατέλειωτη υπομονή και την επιδεξιότητα των ταλαντούχων μαστόρων που μας χάρισαν αυτό το μοναδικό δώρο.

Οβίρες: γλυπτά τρεχούμενου νερού

Σχεδόν δίπλα στον ασφαλτόδρομο που ενώνει το Μεγάλο με το Μικρό Πάπιγκο σταματήστε για να δείτε τις Οβίρες ή Κολυμπήθρες, όπως τις λένε οι ντόπιοι. Μοιάζουν με μικρές λίμνες, έχουν γαλάζια νερά και σμιλεύτηκαν στα βράχια χάρη στη δύναμη του τρεχούμενου νερού. Από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της περιοχής.

Η Αγία Παρασκευή στο χείλος της χαράδρας

Η μονή της Αγίας Παρασκευής στον Βίκο είναι κτισμένη στο χείλος της ομώνυμης χαράδρας και τη χωρίζουν 800 μέτρα λιθόστρωτου από την κεντρική πλατεία του χωριού Μονοδένδρι. Κτίστηκε τον 15ο αιώνα, έχει εξαιρετική αρχιτεκτονική και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο.

Η μονή Σπηλιώτισσας: περίτεχνο κέντημα της πίστης στο βράχο

Περπατώντας μέσα σε ένα δάσος με αιωνόβια πλατάνια, φτάνετε στην Παναγία τη Σπηλιώτισσα της Αρίστης. Το μοναστήρι ακουμπά, στην κυριολεξία, στις παρειές ενός τεράστιου βράχου, ο οποίος καταλήγει κάθετα στον ποταμό Βοϊδομάτη. Το καμπαναριό της είναι κτισμένο στην κορυφή του βράχου στην οποία φτάνετε σκαρφαλώνοντας. Η θέα από εκεί δύσκολα περιγράφεται.