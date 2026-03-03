Συνταγή για χοιρινές μπριζόλες φούρνου με πατάτες και μπέικον

Μια λαχταριστή εύκολη συνταγή: χοιρινές μπριζόλες με πατάτες στον φούρνο.

Η προσθήκη του μπέικον τής δίνει άλλη νοστιμιά.

Υλικά

Μερίδες: 4

10 φέτες μπέικον, χοντροκομμένο

50 ml ε.π. ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, σε φέτες

2 σκελίδες σκόρδο, χοντροκομμένες

2 φύλλα δάφνης

2 κουτ.σούπας μουστάρδα απαλή

2 λεμόνια, τον χυμό

4 μεγάλες πατάτες, σε φέτες

1.200 γρ. χοιρινές μπριζόλες λαιμού, χωρίς κόκαλο

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C στον αέρα και παράλληλα ένα τηγάνι σε υψηλή θερμοκρασία. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε το μπέικον και το σοτάρουμε μέχρι να αρχίσει να μαραίνεται. Το αφαιρούμε με τρυπητή κουτάλα σε πιάτο. Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι, το αλατοπιπερώνουμε και το τσιγαρίζουμε μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Ρίχνουμε και το σκόρδο και σοτάρουμε για 1'.

Βήμα 2

Αφαιρούμε από το τηγάνι. Σε ένα ταψί προσθέτουμε τα φύλλα δάφνης, τη μουστάρδα, τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η μουστάρδα. Ρίχνουμε μέσα τις πατάτες και το μπέικον και ανακατεύουμε καλά. Αλατοπιπερώνουμε το κρέας καλά και το τοποθετούμε πάνω από τις πατάτες.

Βήμα 3

Ψήνουμε για 1 ώρα ή μέχρι να ψηθούν καλά το κρέας και οι πατάτες. Δυναμώνουμε στη συνέχεια τον φούρνο στους 180°C και ψήνουμε για άλλα 10΄ ή μέχρι να πάρει ένα ροδοκόκκινο χρώμα το φαγητό.

πηγή cantina.protothema.gr