Νάουσα - Καστοριά - Βελβεντό: Ένα οδοιπορικό στις ομορφιές της Δυτικής Μακεδονίας

Ταξίδι στη μακεδονική φύση και παράδοση
Στην καρδιά της μακεδονικής γης, η Νάουσα, η Καστοριά και το Βελβεντό συνθέτουν έναν προορισμό γεμάτο αντιθέσεις και αυθεντικότητα.
Νάουσα: Πόλη με έντονη προσωπικότητα
Η Νάουσα είναι μια πόλη με έντονη προσωπικότητα. Χτισμένη σε υψόμετρο, με άφθονα τρεχούμενα νερά και πλούσια βλάστηση, αποπνέει έναν αέρα ευρωπαϊκής επαρχιακής κομψότητας. Τα καλντερίμια, τα αρχοντικά και τα παλιά βιομηχανικά κτίρια μαρτυρούν την οικονομική και πολιτιστική της άνθηση.
Σήμα κατατεθέν της πόλης αποτελεί το καταπράσινο Άλσος Αγίου Νικολάου. Πλατάνια που αγγίζουν τον ουρανό, νερά που κυλούν αδιάκοπα και ξύλινα γεφυράκια δημιουργούν ένα σκηνικό ιδανικό για περίπατο, πικνίκ ή γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα δίπλα στο ποτάμι. Είναι ένα από τα ομορφότερα άλση της Ελλάδας και αγαπημένο σημείο ντόπιων και επισκεπτών.
Στην περιοχή της Αράπιτσας, το φαράγγι και οι καταρράκτες προσφέρουν ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα. Το σημείο αυτό είναι άρρηκτα δεμένο με την ιστορία της πόλης και το Ολοκαύτωμα της Νάουσας το 1822.
Η Νάουσα υπήρξε σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία.
Ωστόσο, η σύγχρονη ταυτότητα της Νάουσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κρασί. Η ζώνη ΠΟΠ Νάουσα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες της χώρας, με πρωταγωνιστή την ποικιλία Ξινόμαυρο.
Τον χειμώνα, οι λάτρεις του σκι και του snowboard ανηφορίζουν προς το χιονοδρομικό κέντρο Σέλι, ένα από τα παλαιότερα της Ελλάδας. Το καλοκαίρι, το Βέρμιο προσφέρει δροσερές πεζοπορικές διαδρομές, ορεινή ποδηλασία και επαφή με παρθένα φύση.
Καστοριά: Μία πόλη-πίνακας ζωγραφικής
Χτισμένη αμφιθεατρικά στη χερσόνησο που αγκαλιάζει η γαλήνια Λίμνη Ορεστιάδα, η Καστοριά μοιάζει να ξεπήδησε από πίνακα ζωγραφικής. Τα νερά της λίμνης καθρεφτίζουν τα παλιά αρχοντικά, οι κύκνοι γλιστρούν αθόρυβα στην επιφάνειά της και η πρωινή ομίχλη του χειμώνα δημιουργεί μια σχεδόν ονειρική ατμόσφαιρα.
Η Καστοριά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γουνοποιία — μια τέχνη που σημάδεψε την ταυτότητά της. Τα περίφημα γουναράδικα της πόλης, μικρά εργαστήρια και σύγχρονες εκθέσεις, αποτελούν ζωντανό κομμάτι της παράδοσης.
Η πόλη αποτελεί ένα ζωντανό βυζαντινό μουσείο. Στις παραδοσιακές συνοικίες Ντολτσό και Απόζαρι, τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά του 17ου και 18ου αιώνα θυμίζουν την περίοδο μεγάλης ακμής που γνώρισε η Καστοριά χάρη στο εμπόριο γούνας. Ανάμεσα στις δεκάδες βυζαντινές εκκλησίες, ξεχωρίζει η εμβληματική Παναγία Κουμπελίδικη, με τον χαρακτηριστικό της τρούλο να στέκει αγέρωχος εδώ και αιώνες.
Λίγο έξω από το κέντρο, το εντυπωσιακό Σπήλαιο του Δράκου αποκαλύπτει έναν υπόγειο κόσμο με λιμνούλες και εντυπωσιακούς σταλακτίτες. Στη νότια όχθη της λίμνης, ο προϊστορικός λιμναίος οικισμός του Δισπηλιό μεταφέρει τον επισκέπτη 7.000 χρόνια πίσω, μέσα από αναπαραστάσεις κατοικιών και σημαντικά ευρήματα.
Για όσους αγαπούν τη φύση και τις εξορμήσεις, το βουνό Βίτσι προσφέρει χειμερινά σπορ αλλά και όμορφες πεζοπορικές διαδρομές όλο τον χρόνο, ενώ ο επιβλητικός Γράμμος χαρίζει άγρια φυσική ομορφιά και αυθεντικές εικόνες της μακεδονικής γης. Σε κοντινή απόσταση, το πετρόχτιστο Νυμφαίο συμπληρώνει ιδανικά την εκδρομή, με αρχοντική ατμόσφαιρα και πανοραμική θέα.
Βελβεντό – Η γαλήνη πάνω από τη λίμνη
Σε απόσταση περίπου μιάμισης ώρας από τη Νάουσα, το Βελβεντό αποκαλύπτει μια πιο ήσυχη, σχεδόν ποιητική πλευρά της Μακεδονίας. Αμφιθεατρικά χτισμένο πάνω από τη Λίμνη Πολυφύτου, προσφέρει πανοραμική θέα που μαγεύει, ειδικά τις απογευματινές ώρες, όταν ο ήλιος χάνεται πίσω από τα βουνά και τα νερά παίρνουν χρυσαφένιες αποχρώσεις.
Το χωριό είναι φροντισμένο, με πετρόχτιστα σπίτια, ανθισμένες αυλές και ήρεμους δρόμους που προσκαλούν σε χαλαρό περίπατο. Η γύρω περιοχή διαθέτει μικρούς καταρράκτες, ρέματα και μονοπάτια, ιδανικά για φυσιολατρικές διαδρομές.
Το Βελβεντό φημίζεται για την αγροτική του παραγωγή – ιδιαίτερα τα ροδάκινα και τα κρασιά του. Οι τοπικοί συνεταιρισμοί αποτελούν παράδειγμα οργάνωσης και ποιότητας, ενώ αρκετοί χώροι είναι επισκέψιμοι, δίνοντας την ευκαιρία στον ταξιδιώτη να γνωρίσει από κοντά τη διαδικασία παραγωγής.
Η λίμνη Πολυφύτου προσφέρει στιγμές απόλυτης ηρεμίας. Μια στάση για καφέ με θέα τα νερά ή μια φωτογραφική εξόρμηση στις όχθες της αρκεί για να νιώσει κανείς την απόλυτη χαλάρωση.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr