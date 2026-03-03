Νάουσα - Καστοριά - Βελβεντό: Ένα οδοιπορικό στις ομορφιές της Δυτικής Μακεδονίας

Στην καρδιά της μακεδονικής γης, η Νάουσα, η Καστοριά και το Βελβεντό συνθέτουν έναν προορισμό γεμάτο αντιθέσεις και αυθεντικότητα.

Νάουσα: Πόλη με έντονη προσωπικότητα

Η Νάουσα είναι μια πόλη με έντονη προσωπικότητα. Χτισμένη σε υψόμετρο, με άφθονα τρεχούμενα νερά και πλούσια βλάστηση, αποπνέει έναν αέρα ευρωπαϊκής επαρχιακής κομψότητας. Τα καλντερίμια, τα αρχοντικά και τα παλιά βιομηχανικά κτίρια μαρτυρούν την οικονομική και πολιτιστική της άνθηση.

Σήμα κατατεθέν της πόλης αποτελεί το καταπράσινο Άλσος Αγίου Νικολάου. Πλατάνια που αγγίζουν τον ουρανό, νερά που κυλούν αδιάκοπα και ξύλινα γεφυράκια δημιουργούν ένα σκηνικό ιδανικό για περίπατο, πικνίκ ή γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα δίπλα στο ποτάμι. Είναι ένα από τα ομορφότερα άλση της Ελλάδας και αγαπημένο σημείο ντόπιων και επισκεπτών.

Στην περιοχή της Αράπιτσας, το φαράγγι και οι καταρράκτες προσφέρουν ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα. Το σημείο αυτό είναι άρρηκτα δεμένο με την ιστορία της πόλης και το Ολοκαύτωμα της Νάουσας το 1822.

Η Νάουσα υπήρξε σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία.

Ωστόσο, η σύγχρονη ταυτότητα της Νάουσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κρασί. Η ζώνη ΠΟΠ Νάουσα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες της χώρας, με πρωταγωνιστή την ποικιλία Ξινόμαυρο.

Τον χειμώνα, οι λάτρεις του σκι και του snowboard ανηφορίζουν προς το χιονοδρομικό κέντρο Σέλι, ένα από τα παλαιότερα της Ελλάδας. Το καλοκαίρι, το Βέρμιο προσφέρει δροσερές πεζοπορικές διαδρομές, ορεινή ποδηλασία και επαφή με παρθένα φύση.

Καστοριά: Μία πόλη-πίνακας ζωγραφικής