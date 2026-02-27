Συνταγή για γαλακτομπούρεκο με άρωμα μανταρινιού

Ιδανική συνταγή για ένα πλούσιο, αφράτο γαλακτομπούρεκο με διακριτικό άρωμα μανταρινιού.

Βουτυράτα φύλλα που τυλίγουν βελούδινη κρέμα σιμιγδαλιού και ένα αρωματικό σιρόπι που ισορροπεί γλυκύτητα και φρεσκάδα.

Η τεχνική απαιτεί προσοχή στην υφή της κρέμας και στο σωστό σιροπιάρισμα ώστε να διατηρήσουμε την τραγανή επιφάνεια και την ελαστική κρέμα στο εσωτερικό.

Γαλακτομπούρεκο με μανταρίνι

Υλικά:

Για την κρέμα:

1 λίτρο πλήρες γάλα

1 κούπα (200 γρ.) ζάχαρη

100 γρ. λεπτό σιμιγδάλι

5 αυγά

2 βανιλίνες ή 1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας

2 κ.σ. βούτυρο (περίπου 30 γρ.)

Για τα φύλλα:

1 πακέτο φύλλο κρούστας ή Βηρυτού

200 γρ. βούτυρο λιωμένο

Για το σιρόπι μανταρινιού:

3 κούπες νερό (περίπου 750 ml)

3 κούπες ζάχαρη (περίπου 600 γρ.)

1 stick κανέλας

1 σφηνάκι λικέρ μανταρίνι (ή άλλο λικέρ, περίπου 25–30 ml)

ξύσμα 1 μανταρινιού

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε το σιρόπι: Βάζουμε σε μικρή κατσαρόλα το νερό, τη ζάχαρη και το stick κανέλας. Φέρνουμε σε βρασμό και βράζουμε 3 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει να κοχλάζει. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το λικέρ μανταρίνι και το ξύσμα μανταρινιού.

Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου.

Ετοιμάζουμε την κρέμα: Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το γάλα με τη ζάχαρη, ανακατεύοντας μέχρι να ζεσταθεί (όχι να βράσει).

Σε μπολ χτυπάμε τα αυγά με τις βανιλίνες. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το ζεστό γάλα πάνω στα αυγά, ανακατεύοντας συνέχεια. Επαναφέρουμε όλο το μείγμα στην κατσαρόλα και προσθέτουμε το σιμιγδάλι, ανακατεύοντας συνεχώς σε μέτρια φωτιά μέχρι η κρέμα να πήξει και να γίνει πλούσια (περίπου 6–8 λεπτά).

Τέλος προσθέτουμε 2 κουταλιές βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί.

Σκεπάζουμε την κρέμα με μεμβράνη σε επαφή με την επιφάνεια, ώστε να μην δημιουργηθεί πέτσα και την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά. Ιδανικά την ετοιμάζουμε νωρίτερα και την διατηρούμε στο ψυγείο για να δέσει καλά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στις αντιστάσεις. Βουτυρώνουμε καλά ένα παραλληλόγραμμο ταψί 32 εκατοστών.

Στρώνουμε τα μισά φύλλα βουτυρώνοντάς τα καλά ένα-ένα με πινέλο. Αδειάζουμε ομοιόμορφα την κρύα ή χλιαρή κρέμα, που έχουμε αφρατέψει με σύρμα, στο κέντρο και ισιώνουμε με σπάτουλα.

Γυρίζουμε προς τα μέσα τα προεξέχοντα φύλλα και βουτυρώνουμε. Σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, βουτυρώνοντας κάθε στρώση.

Χαράζουμε το γλυκό σε τετράγωνα κομμάτια πριν το ψήσιμο, φθάνοντας μέχρι τον πάτο αλλά όχι κόβοντας πλήρως τα φύλλα από κάτω. Αυτό βοηθά στο ομοιόμορφο ψήσιμο και στο να απορροφήσει, σωστά, το σιρόπι.

Ψήνουμε στους 170°C για 35–40 λεπτά, μέχρι το γλυκό να πάρει σταθερό, βαθύ χρυσό–καφέ χρώμα. Ελέγχουμε το τελευταίο 5λεπτο για να μην παραψηθεί.

Μόλις βγει το γλυκό πολύ ζεστό από τον φούρνο, περιχύνουμε αργά και ομοιόμορφα με κουτάλα, το κρύο σιρόπι, σε δόσεις, ώστε να απορροφηθείχωρίς να κάνουμε το φύλλο λασπωμένο. Αφήνουμε το γλυκό να σταθεί και να τραβήξει το σιρόπι για τουλάχιστον 2–3 ώρες, ιδανικά 4 ώρες ή όλο το βράδυ.

