Ταξίδι στις Μυκήνες, στην καρδιά του μυκηναϊκού πολιτισμού

Ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, ένα εντυπωσιακό μεγαλιθικό μνημείο που ανήκει στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Η ιστορία εδώ είναι ζωντανή. Στην αρχαία Ελλάδα, οι «πολύχρυσες Μυκήνες» του Ομήρου, το πιο σπουδαίο και πλούσιο ανακτορικό κέντρο της ύστερης εποχής του Χαλκού, βρίσκονται στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ιδρυτής τους ήταν ο Περσέας, γιος του Δία και της Δανάης.

Ο μύθος των Κυκλώπων και η ανακάλυψη του περίφημου «προσωπείου του Αγαμέμνονα» από τον Σλήμαν θα σας γοητεύσουν. Όπως και η ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο. Καλώς ήρθατε στις Μυκήνες!

Αξιοθέατα στις Μυκήνες

Κυκλώπεια Τείχη φτιαγμένα από γίγαντες

Ο μύθος λέει πως ο Περσέας, ιδρυτής των Μυκηνών, ανέθεσε στους Κύκλωπες, τα τεράστια μυθικά όντα της Μικράς Ασίας, να κατασκευάσουν τα τείχη – γι’ αυτό και ονομάστηκαν Κυκλώπεια.

Η επιβλητική Πύλη των Λεόντων: Ταξίδι στην ιστορία

Η πύλη, σύμβολο της δύναμης του βασιλικού οίκου των Μυκηνών, ξεχωρίζει για την τέλεια συμμετρία της.

Αυτό το μεγαλιθικό μνημείο θεωρείται το πρώτο παράδειγμα μνημειώδους γλυπτικής στην Ευρώπη και είναι από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του χώρου. Κατασκευάστηκε περίπου το 1250 π.Χ. και είναι η κύρια είσοδος της ακρόπολης των Μυκηνών. Το όνομά της προέρχεται από την ανάγλυφη παράσταση των δύο λιονταριών στο ανακουφιστικό τρίγωνο. Μέχρι σήμερα, παραμένει άγνωστος ο τρόπος κατασκευής του. Μήπως να πιστέψουμε ότι το δημιούργησαν οι… Κύκλωπες;

Το χρυσό «Προσωπείο του Αγαμέμνονα»

Πέντε προσωπεία από παχύ χρυσό έλασμα βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών από τον Σλήμαν, ο οποίος εκτέλεσε ανασκαφές στην ακρόπολη, γοητευμένος από τις αναφορές του Ομήρου.

Πίστευε ότι είχε ανακαλύψει τη σορό του βασιλιά Αγαμέμνονα, γι’ αυτό και το εύρημα ονομάστηκε έτσι. Σήμερα, οι σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι το προσωπείο ανήκει στην περίοδο 1500-1550 π.Χ., περίπου 3 αιώνες πριν από την εποχή που υποτίθεται ότι έζησε ο Αγαμέμνονας.

Παρόλα αυτά, το όνομα του προσωπείου διατηρήθηκε και μπορείτε να το θαυμάσετε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.

Η αιώνια κατοικία του μυθικού Ατρέα

Ένας από τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς θολωτούς τάφους που βρέθηκαν στην περιοχή. Από την αρχαιότητα, ήδη από την εποχή του Παυσανία, το μνημείο ήταν γνωστό ως «θησαυρός», δηλαδή ως θησαυροφυλάκιο του βασιλιά Ατρέα και παραμένει γνωστός μέχρι σήμερα ως «Θησαυρός του Ατρέως» ή τάφος του Αγαμέμνονα. Παρά το γεγονός ότι είχε λεηλατηθεί πριν φτάσει εκεί ο Παυσανίας, κατά τους επόμενους αιώνες χρησιμοποιήθηκε από τους βοσκούς ως καταφύγιο.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών

Τα εκθέματα παρουσιάζονται σε τέσσερις διαφορετικές ενότητες. Εδώ, θα μάθετε για τη ζωή και τις δραστηριότητες των Μυκηναίων, τα ταφικά τους έθιμα και τη χρήση του χώρου κατά τους ιστορικούς χρόνους. Το μουσείο στεγάζει μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας και αξίζει να την ανακαλύψετε.

Οι κρυμμένοι θησαυροί των Μυκηνών

Το Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών

Αυτό το κτηριακό συγκρότημα βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της ακρόπολης και αφορά θρησκευτικές δραστηριότητες, κάτι που επιβεβαιώνεται τόσο από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα όσο και από τα ευρήματα που χρησιμοποιούνταν στις λατρευτικές τελετές.

Το Ανάκτορο στην κορυφή

Δεσπόζει στην κορυφή της ακρόπολης, κτισμένο σε τεχνητά άνδηρα.

Ταφικός Κύκλος Β

Βρίσκεται δυτικά της ακρόπολης και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της περιοχής, προσφέροντας στοιχεία για την ταφική αρχιτεκτονική και τα ταφικά έθιμα των Μυκηναίων. Χρονολογείται γύρω στο 1650-1550 π.Χ. και περιέχει 26 τάφους. Ανάμεσα στα ευρήματα είναι 6 βασιλικοί λακκοειδείς τάφοι και πλούσια κτερίσματα, όπως μια νεκρική προσωπίδα από ήλεκτρο.