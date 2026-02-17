Γαμήλιο ταξίδι: Ποιο ελληνικό νησί κλέβει τις εντυπώσεις των ειδικών για το 2026

Κάποτε οι γάμοι σε στενό κύκλο μακριά από τον τόπο κατοικίας θεωρούνταν πρόχειρες λύσεις.

Σήμερα, μετατρέπονται σε εμπειρίες ζωής. Eιδικοί επιλέγουν τους κορυφαίους προορισμούς για ανταλλαγή όρκων το 2026, με ένα κυκλαδίτικο νησί κλέβει τις εντυπώσεις.

Σύμφωνα με τη διάσημη φωτογράφο γαμήλιων τελετών, Maddie Mae, η αντίληψη άλλαξε ριζικά μετά την πανδημία. Πλέον, το βάρος πέφτει στην προσωπική εμπειρία του ζευγαριού και όχι στις κοινωνικές συμβάσεις. Με το μέσο κόστος ενός παραδοσιακού γάμου να εκτοξεύεται, η εναλλακτική της «απόδρασης για δύο» σε έναν ονειρεμένο προορισμό κοστίζει λιγότερο, επιτρέποντας στα ζευγάρια να επενδύσουν σε μια μοναδική περιπέτεια.

Αν προτιμάτε να σχεδιάσετε ένα ιδιωτικό ταξίδι, παρά ένα συμπόσιο για 200 φίλους των γονιών σας, δείτε τους αγαπημένους προορισμούς, για το 2026, σύμφωνα με το BBC.

Φολέγανδρος, Ελλάδα

Για όσους θέλουν η τελετή τους να θυμίζει ρομαντική ταινία, η Φολέγανδρος είναι η απάντηση. Με μόλις 1.000 κατοίκους, το νησί παραμένει εκτός της μαζικής πεπατημένης, προσφέροντας άγρια τοπία που σπανίζουν. Προτείνεται ένα διήμερο πλάνο: την πρώτη μέρα κρουαζιέρα με ιστιοφόρο σε κρυφές θαλάσσιες σπηλιές και τη δεύτερη, πεζοπορία στην κορυφή του βουνού για μια οινογνωσία με φόντο το ηλιοβασίλεμα του Αιγαίου.

Πολιτικοί και θρησκευτικοί γάμοι είναι εφικτοί χωρίς απαίτηση διαμονής, αν και απαιτείται η σχετική γραφειοκρατία. Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 ημέρες.

Highlands, Σκωτία

Η Σκωτία παραμένει η «μητρόπολη» του κρυφού γάμου. Αποτελεί μία από τις ελάχιστες γωνιές του πλανήτη όπου η νομοθεσία επιτρέπει στο ζευγάρι να παντρευτεί νομίμως σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμεί χωρίς περιορισμούς. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να ανταλλάξετε όρκους στην απόκρημνη κορυφή ενός βουνού ή σε μια απόμερη παραλία αλλά και στις ομιχλώδεις όχθες μιας λίμνης. Για απόλυτη απομόνωση, το Εθνικό Πάρκο Cairngorms προσφέρει ανέγγιχτα δάση και βουνά μακριά από τα πλήθη του καλοκαιριού.

Ζερμάτ, Ελβετία

Για τα ζευγάρια που δεν θέλουν να στερηθούν την πολυτέλεια, οι ελβετικές Άλπεις είναι η ιδανική επιλογή. Το Ζερμάτ, ένα χωριό χωρίς αυτοκίνητα, προσφέρει πρόσβαση σε παγετώνες μέσω τελεφερίκ και διαμονή σε μερικά από τα πιο “κυριλέ” ορεινά καταφύγια του κόσμου.

Αλάσκα, ΗΠΑ

Αν ο στόχος σας είναι να μην δείτε άνθρωπο την ημέρα του γάμου σας, η Αλάσκα είναι ο προορισμός σας. Εδώ, η ενοικίαση ελικοπτέρου δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη για να προσεγγίσετε παγετώνες και εκτάσεις όπου δεν υπάρχει ούτε δρόμος. Είναι ίσως το μόνο μέρος στον κόσμο όπου η Maddie Mae υπόσχεται «μηδενική επαφή με τον πολιτισμό», για όλο το εικοσιτετράωρο.

Νησιά Φερόε, Δανία

Με μια ηφαιστειακή τοπογραφία που παραπέμπει στο Game of Thrones, τα Φερόε κερδίζουν έδαφος ως μια πιο οικεία εναλλακτική της Ισλανδίας. Οι φωτογράφοι προτείνουν τελετές κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Το φως του ήλιου αγκαλιάζει τον ορίζοντα για μόλις τρεις ώρες, δημιουργώντας ένα απόκοσμο, σχεδόν μυστικιστικό σκηνικό που μένει ανεξίτηλο στη μνήμη.