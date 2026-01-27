Όλυμπος: Ανάβαση στο μυθικό βουνό των θεών

Με στόχο να κατακτήσετε τον «θρόνο του Δία» και να απολαύσετε την εντυπωσιακή θέα της Ελλάδας από τα ύψη του, ο Όλυμπος σας προσφέρει μία αληθινά θεϊκή περιπέτεια.

Από τα μονοπάτια του και τις κρυφές γωνιές του μέχρι τα ψηλά δέντρα και τα άγρια βράχια του, η ανάβαση στον Όλυμπο είναι γεμάτη μαγεία.

Με όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε να φτάσετε –είτε με αυτοκίνητο, είτε με πεζοπορία ή αθλητικό βουνό– οι εικόνες που θα αντικρίσετε θα σας αποζημιώσουν. Όμως, η πρόκληση παραμένει μπροστά σας: θα καταφέρετε να φτάσετε στην κορυφή των θεών;

Ανακαλύψτε τα αξιοθέατα του Ολύμπου

Σκαρφαλώστε στο Μύτικα, την κορυφή της Ελλάδας

Σε υψόμετρο 2.917 μέτρων, ο Μύτικας είναι η ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου. Μόνο τα πουλιά πετούν πιο ψηλά, και εσείς θα αντικρίσετε την ατελείωτη μπλε οροφή του ουρανού από εκεί. Το Σκολιό, το Στεφάνι, η Σκάλα και ο Προφήτης Ηλίας ορθώνονται κοντά, σχηματίζοντας έναν εντυπωσιακό ορεινό όγκο, που είναι σπάνιο να διακρίνετε καθαρά, καθώς συνήθως βρίσκεται καλυμμένος από σύννεφα. Η λέξη «Όλυμπος» στην Οδύσσεια σημαίνει «αστραφτερός», αποτυπώνοντας τέλεια την έντονη λάμψη του.

Κάντε ορειβασία στα χνάρια των θεών

Ο Όλυμπος, σύμφωνα με τον Όμηρο στην Οδύσσεια, είναι ο τόπος όπου «αμετακίνητος κρατιέται των θεών ο θρόνος». Εδώ, στο βουνό των αρχαίων Θεών, η γαλήνη κυριαρχεί και η λευκή φεγγοβολή λούζει τη θεϊκή κατοικία. Οι σύγχρονοι αναρριχητές κατακτούν το βουνό με εξοπλισμό, θάρρος και προσοχή, σκαρφαλώνοντας βράχο-βράχο, σπιθαμή προς σπιθαμή.

Θαυμάστε τον Εθνικό Δρυμό, ένα μοναδικό οικοσύστημα

Στην καρδιά του Ολύμπου βρίσκεται ο σημαντικότερος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας, που αποτελεί έναν «θεϊκό» φυσικό θησαυρό. Ρέματα, ράχες, φαράγγια, οροπέδια, σπήλαια και επιβλητικά βράχια συνθέτουν το τοπίο, φιλοξενώντας πάνω από 1.500 είδη φυτών και δεκάδες είδη άγριων ζώων, μεταξύ τους σπάνια πουλιά.

Ξεκινήστε μια εξάωρη ανάβαση στην κορυφή

Η ημέρα ξεκινά νωρίς, φτάνοντας στα Πριόνια, σε υψόμετρο 1.100 μέτρων. Από εκεί περνά το μονοπάτι Ε4, μέσω του Λιτόχωρου και του φαραγγιού του Ενιπέα. Η ανάβαση ξεκινάει από εδώ: σε 3 ώρες φτάνετε στο καταφύγιο Σπήλιου Αγαπητού, και σε 6 ώρες μπορείτε να φτάσετε στην κορυφή του Ολύμπου.

Οι κρυμμένοι θησαυροί του Ολύμπου

Φαράγγι Ενιπέα: Ένα ταξίδι στην περιπέτεια

Η περιπέτεια ξεκινά από το φαράγγι του ποταμού Ενιπέα, κοντά στο Λιτόχωρο. Μετά από 4 ώρες περπάτημα, ο πρώτος σταθμός είναι το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Με το βλέμμα στραμμένο στον τρούλο του, παίρνετε δύναμη για τη συνέχιση της ανάβασης.

Στεφάνι: Η πλαγιά που φαίνεται ο Δίας

Το Στεφάνι, η χαρακτηριστική ορθοπλαγιά σε σχήμα στεφανιού, ήταν σύμφωνα με τη μυθολογία ο τόπος που βρισκόταν ο θρόνος του Δία. Στον Όλυμπο, οι μύθοι ζωντανεύουν συνεχώς. Όταν η νύχτα πέφτει, μπορεί κανείς να δει μία σκιά να περνά και να χάνεται, με το προφίλ ενός άνδρα με γαμψή μύτη και μακριά μαλλιά. Ο μύθος λέει ότι είναι ο ίδιος ο Δίας…

Μαραθώνιος Ολύμπου: Μια αρχαία διαδρομή

Ο Μαραθώνιος Ολύμπου αναβιώνει την πορεία των αρχαίων Ελλήνων που, προς τιμήν του Δία, ανέβαιναν στον Όλυμπο κάθε χρόνο. Η διαδρομή ξεκινά από τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, μόλις 5 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και φτάνει στα 2.780 μέτρα, κάτω ακριβώς από τον «Θρόνο του Δία».