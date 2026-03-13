Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 14 και την Δευτέρα 16-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓ.
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
ΑΝΝΑ (χήρα ΓΕΩΡ.) ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα ΑΛΕΞ.) ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΘΕΟΦΙΛΟ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ – ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε το Σάββατο 14-3-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Η σύζυγος: Αγγελική
Τα παιδιά του: Χρήστος και Μαρία Παναγιώτου, Μαργιέτα και Κων/νος Σταματόπουλος
Τα εγγόνια του: Θεόφιλος, Αγγελική, Χριστόφορος
Τα ανίψια του
Τα εξαδέλφια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙA
Τoν αγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ
{ΓΑΛΑΡΟ}
ΕΤΩΝ: 70
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 14-3-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Γάλαρο Τριταίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νίκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος & Ελένη Αβραμοπούλου, Νικολέτα & Ανδρέας Κορμπής, Χαρίκλεια & Ιωάννης Μέρελης, Αικατερίνη & Εμμανουήλ Κουκάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Νικόλαος & Παρασκευή Αβραμοπούλου, Αλκιβιάδης & Σοφία Αβραμοπούλου, {πρεσβυτέρα} Μαρία & {ιερέας} Στέφανος Μπαμπίλης, Γεωργία {χήρα} Αποστ. Αμαξά, Κυριακούλα & Γεώργιος Κωστόπουλος, Γεώργιος & Αικατερίνη Κωστοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΡΗΓΑ
ΕΤΩΝ 90
Κηδεύουμε την Δευτέρα 16-3-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΝΙΚΟΛΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
