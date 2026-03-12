Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: Πανελλαδική πρεμιέρα της ταινίας "Στη σκιά της πορτοκαλιάς" στις 16-17/03.2026

Πρώτη προβολή: Δευτέρα Ώρα 7.00 μμ. Δεύτερη προβολή: Τρίτη Ώρα 9.30 μμ.

Η εξαιρετική ταινία "Στη σκιά της πορτοκαλιάς", μια ταινία επική, ένα βαθιά συγκινητικό δράμα για την ιστορία τριών γενεών μιας Παλαιστινιακής οικογένειας προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας , στο Πάνθεον.

Παραγωγή: Χαβιέ Μπαρντέμ, Μαρκ Ράφαλο, Θανάσης Καραθάνος

Σκηνοθεσία – Σενάριο : Σερίν Ντάμπις

Ηθοποιοί: Σερίν Ντάμπις, Σαλέχ Μπακρί, Μοχαμάντ Μπακρί.

Φωτογραφία: Κρίστοφερ Αούν

Μοντάζ: Τίνα Μπαζ

Μουσική: Αμίν Μπουχαφά

Χώρα: Γερμανία, Κύπρος, Ελλάδα, Παλεστίνη, Ιορδανία (Έγχρωμη)

Διάρκεια: 145΄

Διακρίσεις: 6 Βραβεία και 5 υποψηφιότητες

Hamptons International Film Festival 2025, Βραβείο αριστείας στην Σερίν Ντάμπις.

San Francisco International Film Festival 2025, 2 Βραβεία, Golden Gate στη Σερίν Ντάμπις και Βραβείο Κοινού. ."

Sydney Film Festival 2025, Βραβείο Κοινού.

Thessaloniki Film Festival 2025, Βραβείο Κοινού.

Seville European Film Festival 2025, Βραβείο Σκηνοθεσίας.

Μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία.



Αφού ένας παλαιστίνιος έφηβος παρασύρεται σε μια διαδήλωση στη Δυτική Όχθη, η μητέρα του αφηγείται την οικογενειακή ιστορία ελπίδας, θάρρους και αδιάκοπης πάλης που οδήγησε σε αυτή τη μοιραία στιγμή. (Σάντανς 2025)



Η Σερίν Ντάμπις, στη συνταρακτική ταινία της μας διηγείται μια επικών διαστάσεων περιπλάνηση στα ενδότερα του παλαιστινιακού δράματος, που ψηλαφεί και ανατέμνει με μαεστρία και σύνεση ένα πολυπαραγωντικό, σύνθετο διαγενεαλογικό τραύμα.

Αφηγούμενη την ιστορία τριών γενεών μιας Παλαιστινιακής οικογένειας, η ταινία ακολουθεί έναν Παλαιστίνιο έφηβο που εμπλέκεται σε μια διαδήλωση στην Κατεχόμενη Δυτική Όχθη και πέφτει θύμα μιας στιγμής βίας που συγκλονίζει την οικογένειά του. Η μητέρα του ανιχνεύει τα πολιτικά και συναισθηματικά νήματα που οδηγούν στη μοιραία στιγμή.

Καλύπτοντας επτά δεκαετίες, το έργο ακολουθεί τις ελπίδες και τις προσδοκίες μιας ξεριζωμένης οικογένειας, καταγράφοντας τις πληγές του εκτοπισμού και την ανθεκτική κληρονομιά της επιβίωσης.

«Στη σκιά της πορτοκαλιάς» (πρωτότυπος τίτλος: All That's Left of You)

Eίναι ένα συγκινητικό παλαιστινιακό δράμα που σκηνοθέτησε η Cherien Dabis, με executive producers τους Javier Bardem και Mark Ruffalo. Η ταινία αφηγείται την ιστορία τριών γενεών μιας οικογένειας που εκτοπίστηκε, καταγράφοντας 7 δεκαετίες αγώνα, ελπίδας και ανθεκτικότητας.

Εστιάζει στον εκτοπισμό, την επιβίωση και την ανθεκτικότητα.

Υπόθεση: Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν έφηβο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη, ο οποίος εμπλέκεται σε διαδήλωση, αναγκάζοντας τη μητέρα του να αναπολήσει το παρελθόν της οικογένειας.

Η ταινία χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό ανεξάρτητου αμερικανικού σινεμά και γλυκόπικρης ευαισθησίας, προσφέροντας μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία.

---------------------------------------------------------------



Με αφετηρία ένα in medias res σκηνικό παλλόμενης δράσης και αγωνίας, που αφήνει ανοιχτή μια βασανιστική εκκρεμότητα, βυθιζόμαστε (και αφηνόμαστε) ήδη από την αρχή σε μια ιστορία κυλιόμενης οδύνης και επαναλαμβανόμενης ματαίωσης.



Χωρισμένο σε τέσσερα κεφάλαια –το κύμα βίας της Νάκμπα το 1948, με τον εκτοπισμό περίπου 700.000 Παλαιστίνιων μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, η παγίωση της νέας συνθήκης στη Δυτική Όχθη το 1978, το ξέσπασμα της Ιντιφάντα το 1988 και το φιλμικό παρόν του 2022– το συνταρακτικό Στη σκιά της πορτοκαλιάς της Σερίν Ντάμπις μάς καθιστά φορείς και συμμέτοχους σε μια ατέλειωτη και αγιάτρευτη απώλεια.



Την ίδια στιγμή όμως, δεν αρκείται στον βολικό και εύκολο συναισθηματισμό, καθώς υφαίνει μια δαιδαλώδη χαρακτηρολογία, κυοφορώντας μια σειρά από υπόγειες και ολέθριες συγκρούσεις εντός των οικογενειακών τειχών. Σε ένα φινάλε μετρονομημένο και σπαρακτικό, που αφήνει την πικρή γεύση μιας ατελούς παλιννόστησης και ενός υπαρξιακού ξεριζωμού, η ζωή και η ελπίδα ξεπροβάλλουν ως το μόνο ανάχωμα απέναντι στην απανθρωπιά και την αποκτήνωση.

Έκδοση Α-Ζ του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (Οκτ. 2025)



"Director Cherien Dabis has accomplished quite a feat with her generation-spanning story of Palestinian life that explores the emotional ramifications of the occupation and its horrors upon a single family. Framed by the story of a Palestinian teenager at a West Bank protest who experiences violence that rocks his family and leads to his mother recounting the familial threads, all the way back to the 1948 Nakba and onward toward the present day, that brought her son to that fateful event.

Dabis has not only written and directed the film she is amongst its wonderful cast playing the mother whose evocative emotion provides the film its structure.

Epic in length, historical dimensions, and emotion, All That's Left of You is a triumph demonstrating the connective powers of the medium itself. It is brimming with historical detail and minute lived-in moments that imbue the film with emotional complexity. This is embodied by a tremendous cast anchored by a raw-nerved, soulful performance from Saleh Bakri.

The film doesn't argue for Palestinian humanity, it already believes in it, which engenders audiences to think deeply and act more precisely when it comes to the watershed political and humanitarian crisis of our time."

Cherien Dabis

Παλεστινιανο-Αμερικανίδα σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός, γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεγάλωσε στο Οχάιο και Ιορδανία. Σπούδασε κινηματογράφο στο Columbia University's School of the Arts. Για τις ταινίες της έχει κερδίσει υποψηφιότητα για Βραβείο Emmy, 20 ακόμη Βραβεία και 22 υποψηφιότητες. Φιλμογραφία: Invitation to a Bonfire, Abandoned (στην παραγωγή, TV Series), Στη σκιά της πορτοκαλιάς (2025),

Only Murders in the Building (TV Series, 2021–2023), Little Voice (TV Series, 2020), Ramy (TV Series, 2019–2020), Όζαρκ (TV Series, 2020), Ο αμαρτωλός (TV Series, 2017–2018), Impulse (TV Series, 2018), Sweetbitter (TV Series, 2018), Quantico (TV Series, 2017), Empire (TV Series,2016–2017), Not Another Word (Short, 2013), May in the Summer (2013), Amreeka (2009), Atmenah (Short, 2006), The D Word (multiple episodes 2005), Memoirs of an Evil Stepmother (Short 2004).