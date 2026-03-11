Λουδοβίκος των Ανωγείων: Μουσικοποιητική παράσταση στο Μηχανουργείον

Μια μουσικοποιητική παράσταση, μια χαμηλόφωνη ξενάγηση στις μουσικές ιστορίες του Λουδοβίκου των Ανωγείων με τραγούδια και παραμύθια στο Μηχανουργείον.

Λουδοβίκος των Ανωγείων

«Όποιος κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο κάνει και κλαίνε και γελούν τα μάτια των ανθρώπων» (Ερωτόκριτος)

Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων εμφανίζεται το 1985 με το άλμπουμ «Μοιρολόγια». Τραγούδια λύπης, λόγια γυναικών για το θάνατο αγαπημένων προσώπων από το ορεινό χωριό του, τ’ Ανώγεια της Κρήτης.

Ο Μάνος Χατζιδάκις στο πρόσωπο του Λουδοβίκου ανακάλυψε αυτό το ιδιόμορφο είδος τραγουδιού που σε λυτρώνει με το να σε λυπεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κρήτης ο Λουδοβίκος μ’ ένα μαντολίνο μελοποίησε και τραγούδησε μοναδικά τα μοιρολόγια. Όπου εμφανίζεται ο κόσμος κλαίει. Αυτή του η ικανότητα να συγκινεί, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Με τα 13 άλμπουμ που έχει γράψει μέχρι τώρα, πάντα στο μοναχικό του δρόμο, γράφει και τραγουδεί τον έρωτα, εκείνον που δε φαίνεται. Λέει: «για την αγάπη ανάβουμε δύο κεριά, ένα στην ανάμνηση κι ένα στην προσδοκία».

Ο Μάνος Χατζιδάκις έλεγε ότι «ο Λουδοβίκος είναι μία μουσικοποιητική παρουσία. Ο ήχος του έρχεται από το άρωμα του κρητικού βουνού και δεν κολακεύει εύκολα αισθήματα. Η μουσική του είναι λαϊκή, βγαλμένη από ακριβό φίλτρο».

Στη φωνή η Μαρίνα Δακανάλη και ο Λουδοβίκος των Ανωγείων

Στην κιθάρα Δημήτρης Καραμούζας ,

Στη φυσαρμόνικα Μανόλης Μπαρδάνης ,

Στην αφήγηση η ηθοποιός Εμμανουέλλα Μαργιούλα

Οργάνωση παραγωγής Συναύγεια Art , Βίκυ Παρασκευοπούλου

Σάββατο 21 Μαρτίου

Η πόρτα ανοίγει στις 21:30 και η έναρξη στις 22:00

Είσοδος 18 €

Μουσική Σκηνή-Πολυχώρος Πολιτισμού Μηχανουργείο

Κρατήσεις τραπεζιών 6937492516