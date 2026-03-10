Πάτρα: Το Θέατρο Σκιών του Κώστα Μακρή κάθε Κυριακή στο θέατρο Act

Το Θεάτρο Σκιών " Ο Καραγκιόζης του Μακρή" παρουσιάζει έναν κύκλο ηρωικών παραστάσεων αφιερωμένων στον αγαπημένο λαϊκό ήρωα.

Κάθε Κυριακή, στο Θέατρο ACT στην Πάτρα, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο παραστάσεις, στις 11:30 το πρωί και στις 5:30 το απόγευμα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα έργα:

08/03 «Ο Αετός του Ολύμπου»

15/03 «Το Κρυφό Σχολειό»

22/03 «Ο Καπετάν Στράτος»

29/03 «Ο Μάρκος Μπότσαρης»

Γενική είσοδος :7€

Προπώληση: more.com

Η παραγωγή ανήκει στο Μαύρο Θέατρο Πάτρας