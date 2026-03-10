Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Πάτρα: Το Θέατρο Σκιών του Κώστα Μακρή κάθε Κυριακή στο θέατρο Act

Με δυο επετειακές παραστάσεις

Το Θεάτρο Σκιών " Ο Καραγκιόζης του Μακρή" παρουσιάζει έναν κύκλο ηρωικών παραστάσεων αφιερωμένων στον αγαπημένο λαϊκό ήρωα. 

Κάθε Κυριακή, στο Θέατρο ACT στην Πάτρα, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο παραστάσεις, στις 11:30 το πρωί και στις 5:30 το απόγευμα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα έργα:

08/03 «Ο Αετός του Ολύμπου»

15/03 «Το Κρυφό Σχολειό»

22/03 «Ο Καπετάν Στράτος»

29/03 «Ο Μάρκος Μπότσαρης»

 Γενική είσοδος :7€

 Προπώληση: more.com

 Η παραγωγή ανήκει στο Μαύρο Θέατρο Πάτρας

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θέατρο Σκιών Κώστα Μακρή Act Πάτρας
Culture
Εκδηλώσεις
Culture