Ο ειδήμων των βραβείων Όσκαρ Παναγιώτης Τιμογιαννάκης έβγαλε βιβλίο με τίτλο "Όσκαρ"

Αν υπάρχει ένας ειδήμων στη χώρα μας που πραγματικά να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τον θεσμό των Όσκαρ με απίστευτες λεπτομέρειες, εξαιρετική γνώση και το κυριότερο εμπειρία & βαθιά γνώση ώστε να εξηγήσει νικητές, επιλογές, τάσεις ακόμη και αυτούς που η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών "παραβλέπει", είναι ο γνωστός και καταξιωμένος κινηματογραφικός κριτικός Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Έτσι η είδηση ότι έγραψε (επιτέλους θα λέγαμε) ένα βιβλίο για τον αγαπημένο θεσμό των Όσκαρ που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πεδίο, πραγματικά χαροποίησε τους αμέτρητους φαν των Όσκαρ.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου των εκδόσεων Πεδίο απ' όπου βγήκε το βιβλίο με τον λιτό τίτλο 'Όσκαρ", τα Όσκαρ δεν είναι απλώς βραβεία. Είναι ιστορία, πολιτική, αισθητική, παρασκήνιο, σύγκρουση ιδεών και, πρωτίστως, κινηματογράφος.

Ιστορία, αναλύσεις, παρασκήνια, κριτικές... τα πάντα για τα Όσκαρ λοιπόν σ' ένα βιβλίο 448 σελίδων, μέσα από τη σπουδαία πένα του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, του μοναδικού Έλληνα που έχει παρευρεθεί συνολικά 21 φορές στην απονομή, καλεσμένος μάλιστα προσωπικά από την Ακαδημία.

Το βιβλίο παρουσιάζεται απόψε Δευτέρα 9/3, στις 19.00, σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα ∆ιδασκαλίας του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής – Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 1). Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης θα είναι εκεί & θα συνομιλήσει με τον σύμβουλο της έκδοσης και σεναριογράφο Αντώνη Τουμανίδη.

Ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης όπως προείπαμε, είναι ο μοναδικός Ελληνας κριτικός κινηματογράφου που έχει ζήσει εκ των έσω την λαμπερή τελετή απονομής των πολυθρύλητων Όσκαρ, και μάλιστα όχι μία ή δύο φορές αλλά... 21!

Όπως ο ίδιος είπε μιλώντας στον Κώστα Ζαλίγκα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής (8/3/2026), "όταν έγινε βέβαιο ότι θα πήγαινα για πρώτη φορά το 1989 και μου έστειλαν και πρόσκληση, έπαθα κρίση πανικού. Πήγα στον ψυχαναλυτή μου και του εξήγησα τι μου συμβαίνει. Και μου είπε ότι υπάρχει κάτι πολύ απλό στη ζωή μας που λέγεται πραγματοποίηση επιθυμιών, οπότε το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πας να το απολαύσεις. Με προέτρεψε να πιω ένα ουίσκι πριν πάω και να πάρω ένα Visken για την αδρεναλίνη. Το έκανα και συνέχισα να το κάνω κάθε φορά που πήγαινα στην τελετή, και μάλιστα ήταν μεσημέρι όταν έφτανα εκεί και έπινα το ποτό μου. Την 1η φορά έφτασα στην απονομή του πρώτου βραβείου της βραδιάς, του Β’ Γυναικείου Ρόλου, για να ηρεμήσω και να το απολαύσω. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ένα κύμα άγχους να φεύγει από το κεφάλι και τα πόδια μου και από εκεί και μετά χαλάρωσα και κατάφερα να απολαύσω τη βραδιά".

Ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης στο βιβλίο αυτό ξετυλίγει, με γνώση και καθαρή ματιά, το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της έβδομης τέχνης: από τη γέννησή του (η πρώτη απονομή είχε λάβει χώρα το 1929 & το Όσκαρ καλύτερης ταινίας δόθηκε στο βωβό πολεμικό φιλμ του Γουίλιαμ Γουέλμαν, "Wings") και τις μεταμορφώσεις του μέχρι τον τρόπο που κρίνονται οι κατηγορίες, τις λεπτές ισορροπίες των ψηφοφοριών και τα κριτήρια που καθορίζουν τη νίκη ή την

ήττα.

Οι αναλύσεις του φωτίζουν τη σκηνοθεσία, τις ερμηνείες, το σενάριο, το μοντάζ, τη μουσική και όλες τις δημιουργικές συνιστώσες μιας ταινίας.

Το βιβλίο "ΟΣΚΑΡ" αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό κατανόησης των βραβείων και ένα ταξίδι αγάπης προς το σινεμά, από τον κορυφαίο κριτικό κινηματογράφου και δημοσιογράφο Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, ο οποίος έχει πολυετή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και του ελληνικού Τύπου.

Έχει ασχοληθεί σε βάθος με το σινεμά, το θέατρο και τις τέχνες. Η δουλειά του χαρακτηρίζεται από συνδυασμό θεωρητικής σκέψης και βιωματικής εμπειρίας, καθιστώντας τον μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της κινηματογραφικής κριτικής στην Ελλάδα.

Αναφορικά με τα φετινά Όσκαρ μιας και η απονομή (η 98η) πλησιάζει, είναι την ερχόμενη Κυριακή 15/3/2026, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, η ταινία του Πολ Τόμας Άντσερσον «Μία μάχη μετά την άλλη» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον Σον Πεν και το φιλμ «Αμαρτωλοί-Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ που έχει & 16 υποψηφιότητες, είναι οι δύο ταινίες που θα κυριαρχήσουν στη φετινή απονομή των Όσκαρ.

