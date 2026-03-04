Πάτρα: Το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Υποκριτικής επιστρέφει με τρίμηνη διάρκεια στο Επίκεντρο+

Το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Υποκριτικής για ενήλικες του Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα επιστρέφει με τρίμηνη διάρκεια με υπεύθυνη την Πατρινή ηθοποιό – σκηνοθέτη Ελένη Καραμούζη.

Βασικοί του στόχοι και πυρήνας είναι η ελευθερία, ο αυθορμητισμός, η δημιουργικότητα, η καλλιέργεια πνεύματος, ομαδικότητας, αλληλοσεβασμού, παράλληλα με την ανάπτυξη θεατρικού ήθους, συνέπειας και πάνω από όλα αγάπης για την τέχνη.

Ένα εργαστήριο υποκριτικής βασισμένο στον αυτοσχεδιασμό, όπου οι μαθητές καλούνται να εμβαθύνουν στη συναισθηματική τους εμπειρία και να ανακαλύψουν την αλήθεια της σκηνικής έκφρασης. Μέσα από εντατικές ασκήσεις, ενθαρρύνονται να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους όρια, να ρισκάρουν και να απελευθερωθούν από τον φόβο του «λάθους».

Η δουλειά εστιάζει στην κατανόηση των βασικών συναισθημάτων, στην ανάγνωση και ανάλυση ενός ρόλου, στο χτίσιμο χαρακτήρων και στη σκηνική σύνδεση με τον συμπαίκτη. Το σώμα, η φωνή, η σιωπή και η παρουσία γίνονται εργαλεία δημιουργίας.

Το υλικό περιλαμβάνει μονολόγους, σκηνές και προσωπικές συνθέσεις, προσαρμοσμένες σε κάθε συμμετέχοντα.

Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με σκηνική παρουσίαση και αποτελεί μια διαδρομή προς την καλλιτεχνική ωριμότητα και την ουσιαστική συνάντηση με τον ρόλο, τον λόγο και το βλέμμα του Άλλου.

Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή, να επικοινωνήσουν και να βιώσουν τη μαγεία του θεάτρου.

Υπεύθυνος του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Υποκριτικής είναι ο ηθοποιός Ελένη Καραμούζη.

Πρώτη συνάντηση νέου τμήματος τη Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 στις 17.00.

Διάρκεια εργαστηρίου: Μάρτιος 2026 – Μάιος 2026.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 46 10 50.

Περιορισμένος αριθμός εγγραφών.