Όταν το Χόλιγουντ «αποβιβάστηκε» στην Ελλάδα: 11 αξέχαστες ταινίες από τη Σοφία Λόρεν έως τον Μπραντ Πιτ

11 ταινίες που ανέδειξαν την Ελλάδα στη μεγάλη οθόνη

Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας προορισμός διακοπών για τους ανθρώπους της έβδομης τέχνης, είναι ένα «φυσικό στούντιο» που προσφέρει αυθεντικότητα, ιστορικό βάθος και μια αισθητική που κανένα ψηφιακό εφέ δεν μπορεί να αναπαράγει. Από την εποχή της Σοφία Λόρεν και του Άντονι Κουίν μέχρι τις σύγχρονες υπερπαραγωγές, η χώρα μας έχει αποτελέσει το σκηνικό για έρωτες, δράματα και περιπέτειες που έγραψαν ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Με τα οικονομικά κίνητρα να ενισχύουν πλέον αυτή την τάση, η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη. Σε αυτό το αφιέρωμα του athensmagazine.gr, επιλέχθηκαν εκείνες τις ταινίες-σταθμούς που όχι μόνο γυρίστηκαν στα μέρη μας, αλλά κατάφεραν να ταυτιστούν απόλυτα με την τοποθεσία τους, διαφημίζοντας την ελληνική ομορφιά στα πέρατα της οικουμένης. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, αυτό το ταξίδι στο χρόνο, με αφετηρία το νησί που φιλοξενεί σήμερα τον Μπραντ Πιτ. 11 ταινίες του Χόλιγουντ που γυρίστηκαν στην Ελλάδα

1. Το Παιδί και το Δελφίνι (Boy on a Dolphin, 1957) – Ύδρα

Η ταινία «Το Παιδί και το Δελφίνι» αποτελεί την απόλυτη αφετηρία της σχέσης του Χόλιγουντ με την ελληνική επαρχία. Γυρισμένη το 1957, ήταν η πρώτη μεγάλη αμερικανική παραγωγή που επέλεξε την Ελλάδα ως το βασικό της σκηνικό, μετατρέποντας την Ύδρα από ένα ήσυχο νησί σφουγγαράδων σε έναν παγκόσμιο κοσμικό προορισμό. Πρωταγωνίστρια ήταν η εκθαμβωτική Σοφία Λόρεν, η οποία υποδυόταν τη Φαίδρα, μια φτωχή Υδραία που ανακαλύπτει στον βυθό ένα αρχαίο άγαλμα. Η εικόνα της Λόρεν να αναδύεται από τα κρυστάλλινα νερά της Ύδρας με το βρεγμένο φόρεμα έγινε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του παγκόσμιου κινηματογράφου, εκτοξεύοντας τη φήμη του νησιού αλλά και της ίδιας της ηθοποιού. Η παραγωγή της 20th Century Fox επένδυσε στην αυθεντικότητα του τοπίου. Ο σκηνοθέτης Ζαν Νεγκουλέσκο χρησιμοποίησε το λιμάνι της Ύδρας, τα πέτρινα αρχοντικά και τα απόκρημνα βράχια ως ισότιμους πρωταγωνιστές της ταινίας. Οι κάτοικοι του νησιού συμμετείχαν ως κομπάρσοι, ενώ η μουσική του Ούγκο Φριντχόφερ, σε συνδυασμό με το τραγούδι «Τι είν’ αυτό που το λένε αγάπη», χάρισαν στην ταινία μια αύρα που μύριζε Αιγαίο. Η επιτυχία της ταινίας ήταν τέτοια που ο τουρισμός στην Ύδρα αυξήθηκε κατακόρυφα, ενώ προσωπικότητες όπως ο Λέοναρντ Κοέν και ο Ωνάσης άρχισαν να επισκέπτονται το νησί συστηματικά. Σήμερα, σχεδόν 70 χρόνια μετά, η επίσκεψη του Μπραντ Πιτ έρχεται να επιβεβαιώσει πως η Ύδρα διατηρεί εκείνη την κινηματογραφική μαγεία που πρωτοείδε ο φακός το 1957. Η ταινία αυτή δεν ήταν απλώς ένα έργο τέχνης, αλλά η καλύτερη τουριστική καμπάνια που έγινε ποτέ για την Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό φόντο για μια χολιγουντιανή περιπέτεια. 2. Αλέξης Ζορμπάς (Zorba the Greek, 1964) – Κρήτη

Αν υπάρχει μια ταινία που έχει ταυτιστεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη με την ελληνική ψυχή και το ελληνικό τοπίο, αυτή είναι αναμφίβολα ο «Αλέξης Ζορμπάς». Σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη και βασισμένη στο αριστούργημα του Νίκου Καζαντζάκη, η ταινία γυρίστηκε το 1964 στα Χανιά της Κρήτης και συγκεκριμένα στο χωριό Σταυρός στο Ακρωτήρι. Ο Άντονι Κουίν, ενσαρκώνοντας τον εμβληματικό Ζορμπά, κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά στην έννοια της ελληνικής λεβεντιάς και της αγάπης για τη ζωή, παρά τις δυσκολίες. Η Κρήτη της ταινίας είναι σκληρή, αυθεντική και πανέμορφη, αντικατοπτρίζοντας τις αντιθέσεις του χαρακτήρα του Ζορμπά. Η σκηνή που ο Ζορμπάς διδάσκει τον «μπάιζ» (Άλαν Μπέιτς) να χορεύει συρτάκι στην παραλία του Σταυρού, υπό τους ήχους της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη, έχει περάσει στο πάνθεον του παγκόσμιου πολιτισμού. Το συρτάκι έγινε το σήμα κατατεθέν της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, ενώ η ταινία τιμήθηκε με τρία βραβεία Όσκαρ. Τα γυρίσματα στην Κρήτη ήταν μια πρόκληση για την εποχή, καθώς η παραγωγή έπρεπε να διαχειριστεί τις δύσβατες περιοχές και να συνεργαστεί με τους ντόπιους, οι οποίοι αγκάλιασαν την ταινία με θέρμη. Ο «Ζορμπάς» κατάφερε κάτι μοναδικό: να μετατρέψει μια συγκεκριμένη τοποθεσία της Ελλάδας σε παγκόσμιο σύμβολο πνευματικής ελευθερίας. Μέχρι και σήμερα, χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την παραλία του Σταυρού για να περπατήσουν στα ίδια βήματα που χόρεψε ο Άντονι Κουίν. Η ταινία αυτή διαφήμισε την Κρήτη ως έναν τόπο με βαθιά ιστορία και απαράμιλλη φιλοξενία, επιβεβαιώνοντας πως η Ελλάδα μπορεί να γεννήσει μύθους που ξεπερνούν τα όρια της οθόνης. 3. Για τα μάτια σου μόνο (For Your Eyes Only, 1981) – Μετέωρα



Ο πιο διάσημος πράκτορας του κόσμου, ο Τζέιμς Μποντ, δεν θα μπορούσε να μην επισκεφθεί την Ελλάδα στην ένδοξη πορεία του. Το 1981, ο Ρότζερ Μουρ ως πράκτορας 007 έφτασε στα Μετέωρα για τα γυρίσματα της ταινίας «Για τα μάτια σου μόνο». Η επιλογή των «ιερών βράχων» ως το κρησφύγετο του κακού της ταινίας προσέφερε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και κομμένα στην ανάσα πλάνα που έχουμε δει ποτέ σε ταινία δράσης. Η αναρρίχηση του Μποντ στους απόκρημνους βράχους για να φτάσει στη Μονή της Αγίας Τριάδας θεωρείται μία από τις πιο ριψοκίνδυνες και καλοστημένες σκηνές στην ιστορία του franchise. Τα γυρίσματα στα Μετέωρα δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Οι μοναχοί της περιοχής είχαν αρχικά εκφράσει τις αντιρρήσεις τους για τη χρήση των ιερών μονών σε μια ταινία δράσης, ωστόσο η παραγωγή κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα χρησιμοποιώντας εξωτερικά πλάνα και ειδικά σκηνικά. Η διεθνής προβολή που πήραν τα Μετέωρα ήταν τεράστια. Τα μοναδικά γεωλογικά φαινόμενα της περιοχής, σε συνδυασμό με την πνευματικότητα του τοπίου, δημιούργησαν ένα σκηνικό που έμοιαζε εξωπραγματικό στα μάτια του παγκόσμιου κοινού. Η ταινία διαφήμισε την ηπειρωτική Ελλάδα, δείχνοντας ότι η χώρα μας δεν είναι μόνο νησιά και θάλασσα, αλλά διαθέτει και μνημεία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς που προκαλούν δέος. Ο Τζέιμς Μποντ έδωσε μια νότα περιπέτειας και μυστηρίου στα Μετέωρα, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό τοπίο μπορεί να υπηρετήσει ακόμα και τα πιο απαιτητικά σενάρια κατασκοπείας. Είναι μια ταινία που παραμένει κλασική και θυμίζει σε όλους ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος όπου το θείο συναντά το ανθρώπινο, ακόμα και μέσα από τον φακό του Χόλιγουντ. 4. Mamma Mia! (2008) – Σκόπελος & Πήλιο

Αν υπήρξε μια ταινία τις τελευταίες δεκαετίες που προκάλεσε μια πραγματική «τουριστική επανάσταση» για μια συγκεκριμένη περιοχή, αυτή είναι το «Mamma Mia!». Το 2008, το απόλυτο feel-good μιούζικαλ με τα τραγούδια των ABBA γυρίστηκε στην Σκόπελο, την Σκιάθο και το Πήλιο (Νταμούχαρη). Η Μέριλ Στριπ, ο Πιρς Μπρόσναν και ένα καστ αστέρων χόρεψαν και τραγούδησαν με φόντο το καταπράσινο τοπίο των Σποράδων και το βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου. Η ταινία παρουσίασε την Ελλάδα ως έναν επίγειο παράδεισο, γεμάτο φως, μουσική και έρωτα, δημιουργώντας μια αίσθηση αιώνιας ευτυχίας. Το εκκλησάκι του Άη Γιάννη στο Καστρί στη Σκόπελο, όπου γυρίστηκε η σκηνή του γάμου, έγινε μέσα σε μια νύχτα παγκόσμιος προορισμός για ερωτευμένα ζευγάρια που ήθελαν να παντρευτούν στο ίδιο σημείο. Η παραγωγή της Universal Pictures αξιοποίησε στο έπακρο το φυσικό κάλλος των νησιών, με τα γραφικά λιμανάκια και τις κρυφές παραλίες να κλέβουν την παράσταση. Η επιτυχία της ταινίας ήταν παγκόσμιο φαινόμενο, με τις πωλήσεις εισιτηρίων και τα ταξίδια προς τις Σποράδες να εκτοξεύονται. Η Σκόπελος ταυτίστηκε τόσο πολύ με το «Mamma Mia!» που μέχρι σήμερα το νησί ζει στη σκιά αυτής της μεγάλης παραγωγής. Η ταινία απέδειξε ότι η Ελλάδα παραμένει ο νούμερο ένα προορισμός για παραγωγές που θέλουν να εκπέμψουν αισιοδοξία και ομορφιά. Ήταν μια «ένεση» εξωστρέφειας για τη χώρα μας σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η Ελλάδα είναι το μέρος όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα υπό τον ήχο μιας μελωδίας και το φως του ελληνικού ήλιου. 5. Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι (Captain Corelli’s Mandolin, 2001) – Κεφαλλονιά

Αν υπάρχει μια ταινία που κατάφερε να μετατρέψει ένα ολόκληρο νησί σε παγκόσμιο σύμβολο του κινηματογραφικού ρομαντισμού, αυτή είναι αναμφίβολα «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι». Γυρισμένη το καλοκαίρι του 2000 στην πανέμορφη Κεφαλλονιά, η ταινία μετέφερε στη μεγάλη οθόνη το ομώνυμο μυθιστόρημα του Λουί ντε Μπερνιέρ, με πρωταγωνιστές τον Νίκολας Κέιτζ και την Πενέλοπε Κρουζ. Η παραγωγή ήταν τεράστια για τα δεδομένα της εποχής, καθώς έπρεπε να ανακατασκευαστεί μέρος του Αργοστολίου όπως ήταν πριν από τον καταστροφικό σεισμό του 1953. Το χωριό Σάμη και η παραλία του Μύρτου έγιναν το σκηνικό για μια ιστορία αγάπης που εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αναδεικνύοντας τις ομορφιές του Ιονίου σε κάθε πλάνο. Η επίδραση της ταινίας στο νησί ήταν καταλυτική. Η Κεφαλλονιά είδε τις τουριστικές της κρατήσεις να εκτοξεύονται, καθώς εκατομμύρια θεατές μαγεύτηκαν από τα τυρκουάζ νερά και την καταπράσινη φύση της. Ο Νίκολας Κέιτζ, ως Ιταλός αξιωματικός που αγαπά τη μουσική περισσότερο από τον πόλεμο, και η Πενέλοπε Κρουζ, ως η δυναμική Πελαγία, δημιούργησαν μια χημεία που «έδεσε» απόλυτα με το τοπίο. Η ταινία δεν εστίασε μόνο στην ομορφιά, αλλά και στην ιστορική μνήμη του νησιού, κάνοντας γνωστή σε όλο τον κόσμο τη σφαγή της Μεραρχίας Acqui. Μέχρι και σήμερα, η Κεφαλλονιά θεωρείται ο «τόπος του Κορέλι», με το Χόλιγουντ να έχει αφήσει μια κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια μιας απλής κινηματογραφικής παραγωγής. Η επιλογή της Κεφαλλονιάς απέδειξε ότι η Ελλάδα διαθέτει τοποθεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλα ιστορικά δράματα, προσφέροντας μια αίσθηση αλήθειας που κανένα στούντιο δεν θα μπορούσε να αναπαράγει. 6. Πριν τα Μεσάνυχτα (Before Midnight, 2013) – Μεσσηνία (Πύλος & Καρδαμύλη)

Η ταινία «Πριν τα Μεσάνυχτα» αποτελεί το τρίτο και ίσως το πιο ώριμο μέρος της θρυλικής τριλογίας του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. Μετά τη Βιέννη και το Παρίσι, το ζευγάρι που λάτρεψε το παγκόσμιο κοινό, ο Τζέσι (Ήθαν Χοκ) και η Σελίν (Ζιλί Ντελπί), επέλεξαν την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Μεσσηνία για να ξετυλίξουν τις σκέψεις και τους διαλόγους τους. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην πανέμορφη Καρδαμύλη, στην Πύλο και στο ξενοδοχείο Costa Navarino, προσφέροντας μια διαφορετική, πιο «εσωτερική» ματιά στο ελληνικό τοπίο. Εδώ, η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα φόντο για τουριστικά πλάνα, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που συμμετέχει στις συζητήσεις του ζευγαριού για τη ζωή, τον έρωτα και τον χρόνο. Η ταινία διαφήμισε την Πελοπόννησο ως έναν προορισμό υψηλής αισθητικής και πνευματικότητας. Οι σκηνές στο σπίτι του διάσημου περιηγητή Πάτρικ Λη Φέρμορ στην Καρδαμύλη χάρισαν στην ταινία μια αύρα κλασικής ομορφιάς, ενώ τα ηλιοβασιλέματα της Μεσσηνίας έγιναν το ιδανικό κλείσιμο για μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από είκοσι χρόνια σε ένα τρένο προς τη Βιέννη. Η επιλογή της Μεσσηνίας από τον Λινκλέιτερ ανέδειξε μια άλλη πλευρά της Ελλάδας, μακριά από τα κλισέ των νησιών, εστιάζοντας στην ελιά, την πέτρα και το φως της ηπειρωτικής χώρας. Η ταινία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως και θεωρείται μια από τις καλύτερες της δεκαετίας, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί να είναι το σκηνικό για βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα. Για το Athensmagazine.gr, αυτή η ταινία είναι το τέλειο παράδειγμα του πώς το Χόλιγουντ μπορεί να σεβαστεί και να αναδείξει την κουλτούρα ενός τόπου, μετατρέποντάς τον σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ποιότητα και την αυθεντικότητα. 7. Χωρίς Ταυτότητα (The Bourne Identity, 2002) – Μύκονος

Μπορεί το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας «Χωρίς Ταυτότητα» να εξελίσσεται στις σκοτεινές και βροχερές πόλεις της Ευρώπης, όμως το φινάλε της έμελλε να γραφτεί στο πιο φωτεινό σημείο της Ελλάδας: τη Μύκονο. Ο Ματ Ντέιμον, ως ο κυνηγημένος πράκτορας Τζέισον Μπορν, καταφέρνει να βρει την ηρεμία και την προσωπική του λύτρωση στο «Νησί των Ανέμων». Η τελική σκηνή της ταινίας, όπου ο Μπορν συναντά τη Marie σε ένα παραδοσιακό ενοικιαζόμενο δωμάτιο με φόντο το απέραντο γαλάζιο της Μυκόνου και τα λευκά σοκάκια, έχει μείνει κλασική στην ιστορία των περιπετειών δράσης. Αν και η Μύκονος εμφανίζεται μόνο για λίγα λεπτά στο τέλος, η επίδρασή της ήταν τεράστια. Η ταινία παρουσίασε το νησί ως τον απόλυτο παράδεισο της γαλήνης και της ομορφιάς, έναν τόπο όπου κάποιος μπορεί κυριολεκτικά να «χαθεί» και να ξαναβρεί τον εαυτό του. Οι εικόνες με τα καταγάλανα νερά και τα γραφικά σπίτια λειτούργησαν ως το τέλειο αντίβαρο στην ένταση και το κρύο των προηγούμενων σκηνών στο Παρίσι και τη Ζυρίχη. Η Μύκονος, ήδη παγκόσμιο brand, είδε τη φήμη της να ενισχύεται ακόμα περισσότερο, καθώς ταυτίστηκε με την επιτυχία ενός από τα πιο κερδοφόρα franchises του Χόλιγουντ. Αυτή η μικρή αλλά χαρακτηριστική εμφάνιση της Ελλάδας στο «Bourne Identity» θυμίζει σε όλους ότι η χώρα μας είναι ο προορισμός που επιλέγουν ακόμα και οι πιο «σκληροτράχηλοι» ήρωες για να βρουν την ειρήνη τους. Είναι μια απόδειξη ότι το ελληνικό τοπίο διαθέτει μια θεραπευτική δύναμη που ο φακός του Χόλιγουντ ξέρει να αιχμαλωτίζει με μοναδικό τρόπο. 8. Ποτέ την Κυριακή (Never on Sunday, 1960) – Πειραιάς & Αθήνα

Αν και πρόκειται για μια παραγωγή που ισορροπεί ανάμεσα στον ελληνικό και τον διεθνή κινηματογράφο, το «Ποτέ την Κυριακή» είναι η ταινία που έκανε την Ελλάδα παγκόσμιο trend και χάρισε στη Μελίνα Μερκούρη τη διεθνή αναγνώριση. Σε σκηνοθεσία του Ζυλ Ντασέν, ο οποίος υποδυόταν επίσης έναν Αμερικανό φιλόσοφο που προσπαθεί να «διορθώσει» την ελεύθερη ψυχή μιας πόρνης του Πειραιά, η ταινία έγινε ένας ύμνος στη χαρά της ζωής και την ελληνική αυθεντικότητα. Τα γυρίσματα στο λιμάνι του Πειραιά, με τους εργάτες, τα λαϊκά ταβερνάκια και το εμβληματικό «σπάσιμο» των πιάτων, δημιούργησαν μια εικόνα για την Ελλάδα που λάτρεψε το παγκόσμιο κοινό. Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για τα «Παιδιά του Πειραιά» του Μάνου Χατζιδάκι, ένα κομμάτι που τραγουδήθηκε σε κάθε γωνιά της γης και παραμένει μέχρι σήμερα ο ανεπίσημος ύμνος της χώρας μας στο εξωτερικό. Η Μελίνα Μερκούρη, με το πληθωρικό της ταλέντο και τη λάμψη της, έγινε η απόλυτη πρέσβειρα του ελληνικού πολιτισμού. Το «Ποτέ την Κυριακή» δεν ήταν απλώς μια ταινία, αλλά ένα πολιτιστικό φαινόμενο που έδειξε στο Χόλιγουντ ότι η Ελλάδα διαθέτει μια ενέργεια που δεν μπορεί να αντιγραφεί. Η Αθήνα και ο Πειραιάς του 1960 παρουσιάστηκαν ως τόποι γεμάτοι φως, μουσική και μια αίσθηση ελευθερίας που συγκίνησε τους πάντες. Για το Athensmagazine.gr, αυτή η ταινία αποτελεί το θεμέλιο λίθο της εξωστρέφειας της χώρας μας, υπενθυμίζοντας πως η Ελλάδα είναι το μέρος όπου ο ορθολογισμός της Δύσης υποκλίνεται στο πάθος και την ανεμελιά της Ανατολής. 9. Glass Onion: Στα Μαχαίρια (Glass Onion: A Knives Out Mystery, 2022) – Πόρτο Χέλι & Σπέτσες

Περνώντας στη σύγχρονη εποχή, το Netflix και ο σκηνοθέτης Ράιαν Τζόνσον επέλεξαν την Ελλάδα για ένα από τα μεγαλύτερα blockbuster των τελευταίων ετών. Το «Glass Onion», η συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας μυστηρίου με τον Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ, γυρίστηκε το καλοκαίρι του 2021 στο πολυτελές συγκρότημα Amanzoe στο Πόρτο Χέλι και στο λιμάνι των Σπετσών. Η ταινία χρησιμοποιεί το ελληνικό τοπίο για να δημιουργήσει μια αίσθηση απομονωμένης πολυτέλειας, όπου ένας εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος φιλοξενεί τους φίλους του σε ένα φουτουριστικό οίκημα πάνω από το Αιγαίο. Η παραγωγή αυτή ήταν μια από τις πρώτες που επωφελήθηκαν από το νέο καθεστώς κινήτρων της Ελλάδας, φέρνοντας στη χώρα μας αστέρες πρώτου μεγέθους όπως ο Έντουαρντ Νόρτον και η Κέιτ Χάντσον. Οι Σπέτσες, με την αρχοντική τους ομορφιά και τα αμαξάκια με τα άλογα, εμφανίζονται ως το σημείο συνάντησης των ηρώων, προσφέροντας μια κομψή και κλασική αισθητική που έρχεται σε αντίθεση με το hi-tech σκηνικό της βίλας. Η διεθνής επιτυχία της ταινίας στο Netflix έφερε την Ελλάδα στις οθόνες εκατομμυρίων συνδρομητών σε όλο τον κόσμο, προβάλλοντας μια εικόνα σύγχρονης, πολυτελούς και απόλυτα ελκυστικής χώρας. Η επιλογή της Αργολίδας και των Σπετσών απέδειξε ότι η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενήσει υπερπαραγωγές με τεράστιες απαιτήσεις, προσφέροντας υποδομές και τοπία που ανταγωνίζονται τη Γαλλική Ριβιέρα και την Ιταλική Τοσκάνη. Είναι η απόδειξη ότι η χώρα μας παραμένει η «πρώτη επιλογή» για το Χόλιγουντ όταν αναζητά το τέλειο σκηνικό για ιστορίες μυστηρίου και αίγλης. 10. Lara Croft Tomb Raider: Το Λίκνο της Ζωής (The Cradle of Life, 2003) – Σαντορίνη

Η πιο διάσημη ηρωίδα των video games, η Λάρα Κροφτ, βρήκε το δικό της «Λίκνο της Ζωής» στην πανέμορφη Σαντορίνη. Το 2003, η Αντζελίνα Τζολί, στο απόγειο της δόξας της, προσγειώθηκε στο ηφαιστειογενές νησί για τις ανάγκες των γυρισμάτων της δεύτερης ταινίας Tomb Raider. Η έναρξη της ταινίας είναι καθηλωτική: η Λάρα Κροφτ κάνει κατάδυση στα καταγάλανα νερά της καλντέρας και στη συνέχεια οδηγεί μια μηχανή μεγάλου κυβισμού στα στενά σοκάκια της Οίας, προσφέροντας μερικά από τα πιο εντυπωσιακά πλάνα δράσης που έχουν γυριστεί ποτέ στην Ελλάδα. Η Σαντορίνη, με το μοναδικό της ανάγλυφο, το λευκό των σπιτιών και το μπλε της θάλασσας, παρουσιάστηκε ως ένας τόπος μυστηρίου και αρχαίων μυστικών, ταιριάζοντας απόλυτα στην προσωπικότητα της Λάρα Κροφτ. Η παραγωγή χρησιμοποίησε ελικόπτερα και ειδικά εφέ για να αναδείξει την άγρια ομορφιά του γκρεμού, ενώ οι σκηνές στον παραδοσιακό οικισμό διαφήμισαν την ελληνική αρχιτεκτονική σε ένα νεανικό και δυναμικό κοινό παγκοσμίως. Η Αντζελίνα Τζολί δήλωσε τότε μαγεμένη από το νησί, ενώ η ταινία συνέβαλε καθοριστικά στην εμπέδωση της Σαντορίνης ως ενός «εξωτικού» αλλά και κοσμοπολίτικου προορισμού. Για το Athensmagazine.gr, η παρουσία της Τζολί στη Σαντορίνη ήταν ο προπομπός για την επιστροφή των μεγάλων action movies στην Ελλάδα, δείχνοντας ότι το Αιγαίο μπορεί να είναι το πεδίο δράσης για τους σύγχρονους ήρωες της μεγάλης οθόνης. Η ταινία παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις πιο εμπορικές παραγωγές που γυρίστηκαν στη χώρα μας, θυμίζοντάς μας ότι η ομορφιά της Ελλάδας είναι μια δύναμη που μπορεί να «νικήσει» κάθε κινηματογραφικό αντίπαλο. 11. Η Χαμένη Κόρη (The Lost Daughter, 2021) – Σπέτσες