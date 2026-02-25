Το σκοτεινό rom-com που παρέμεινε για 52 εβδομάδες στη λίστα Bestsellers των New York Times, "Με τα Φώτα Σβηστά" κυκλοφορεί τώρα στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Anubis.



Μετά από μια σαρωτική πορεία στο TikTok και τις διεθνείς λίστες πωλήσεων, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα «Με τα Φώτα Σβηστά» (Lights Out) της Navessa Allen έρχεται να καθηλώσει το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Πρόκειται για το βιβλίο που επαναπροσδιόρισε το Dark Romance, παραμένοντας για έναν ολόκληρο χρόνο στη λίστα με τους κορυφαίους τίτλους των New York Times, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.



Goodreads: 4,1 / 5 με περισσότερες από 585.000 κριτικές.

Amazon: 4,3 / 5 με περισσότερες από 77.000 αξιολογήσεις.



Γιατί αυτό το βιβλίο ξεχωρίζει:



Viral Φαινόμενο: Με εκατομμύρια αναφορές στο hashtag #Booktok, το «Με τα Φώτα Σβηστά» αποτελεί το απόλυτο must-read για τους λάτρεις των έντονων συναισθημάτων.

Διεθνής Αναγνώριση: Το βιβλίο αναδείχθηκε κορυφαίο bestseller των New York Times και παρέμεινε στη λίστα για 52 εβδομάδες.

Το Dark Romance στα καλύτερά του: Μια ιστορία που καθηλώνει τον αναγνώστη, μέσα από την παθιασμένη γραφή της Navessa Allen.



Η Ιστορία

Θέλω κάποιον με ψυχή μαύρη σαν τη νύχτα. Κάποιον που θα έκαιγε όλοκληρο τον κόσμο για χάρη μου και δε θα το μετάνιωνε ποτέ.



Η Άλι περνάει το λιγοστό ελεύθερο χρόνο της παρακολουθώντας προκλητικά βίντεο στο διαδίκτυο, με πρωταγωνιστές γυμνασμένους μασκοφόρους άντρες. Ωστόσο ένας από αυτούς έχει αρχίσει να εξελίσσεται στον πρωταγωνιστή μιας φαντασίωσης που η Άλι θα ήθελε πολύ να κάνει πραγματικότητα.



Λαχταράω πράγματα που οι περισσότεροι αποφεύγουν. Θέλω σκοτάδι και ανηθικότητα αντί για φως και τρυφερότητα.



Ο Τζος έχει περάσει όλη του τη ζωή στο σκοτάδι, κυνηγημένος από μία εφιαλτική παιδική ηλικία. Όμως, η διαδικτυακή του περσόνα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ανάμεσα στις εκατομμύρια θαυμάστριές του, που απολαμβάνουν τα προκλητικά βίντεο που ανεβάζει στο λογαριασμό του, εκείνος έχει ξεχωρίσει μόνο μία: την Άλι.



Μαζί, η Άλι και ο Τζος θα βυθιστούν στις πιο σκοτεινές φαντασιώσεις τους. Δεν έχουν όμως ιδέα πως η Άλι έχει γίνει στόχος και κάποιου άλλου άντρα – κάποιου με πολύ διαφορετικές προθέσεις. Κι όταν ο Τζος θα αναλάβει ξαφνικά το ρόλο του προστάτη, μόνο εκείνος θα ξέρει μέχρι πού θα είναι διατεθειμένος να φτάσει για τη γυναίκα που επιθυμεί όσο τίποτα άλλο.



Κριτικές που ξεχώρισαν:

«Ξεκαρδιστικό και τόσο spicy! Το dark romance που ονειρεύεται κάθε Booktoker.» − Ashley Bennett, συγγραφέας



«Τολμηρό, σέξι και απίστευτα διασκεδαστικό, το Με τα Φώτα Σβηστά είναι το κατάλληλο βιβλίο για όσους θέλουν να πάρουν μια πρώτη γεύση από το είδος του dark romance.» − Luna Ramirez, συγγραφέας



«Το βιβλίο αυτό έχει όλα όσα χρειάζεται ένας λάτρης του dark romance: έναν κούκλο με μάσκα, επικές ερωτικές σκηνές, χιουμοριστικούς διαλόγους κι έναν τέλειο γάτο ονόματι Φρεντ.» − CM Hutton, συγγραφέας



«Αν ψάχνεις κάτι σέξι, χιουμοριστικό και λιγάκι σκοτεινό, το Με τα Φώτα Σβηστά είναι το βιβλίο που πρέπει να διαβάσεις. Πέντε αστέρια!» − Thea Claire, συγγραφέας

*Το μυθιστόρημα "Με τα Φώτα Σβηστά" είναι διαθέσιμο σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία (και της Πάτρας) και στα online καταστήματα.

Το βιβλίο έχει 536 σελίδες.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ