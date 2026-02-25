Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 26/2 έως 4/3/2026

Το πρόγραμμα προβολών στο σινέ Πάνθεον στη Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει ως εξής:

Από την Πέμπτη 26/2 έως και την Τετάρτη 4/3/2026 με ώρα έναρξης 19:00 και 21:30

(την Δευτέρα 2/3 μόνο 21:30 & την Τρίτη 3/3 και την Τετάρτη 4/3 μόνο 19:00) θα προβάλλεται η ταινία «Το Μεγαλείο-La Grazia».

Διάρκεια: 133 λεπτά

Κατηγορία: Δράμα

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 26/2/2026.

Σκηνοθεσία: Paolo Sorrentino ("Η Τέλεια Ομορφιά").

Παίζουν οι ηθοποιοί: Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Toni Servillo.

Ο Μαριάνο Ντε Σάντις είναι ο Πρόεδρος της Ιταλίας, ένας άνθρωπος που βρίσκεται στις τελευταίες ημέρες της θητείας του και χαίρει γενικού σεβασμού για την ηθική ακεραιότητα και τη συγκρατημένη του στάση στην πολιτική. Χήρος, πιστός καθολικός και πρώην ανώτατος δικαστής, αντιμετωπίζει την εξουσία περισσότερο ως τελετουργικό καθήκον παρά ως πεδίο άσκησης ισχύος.

Στο πλευρό του βρίσκεται η κόρη του, Ντοροτέα, νομικός και η ίδια, η οποία δυσφορεί με τη διαρκή του αναβλητικότητα και την αδυναμία του να πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις. Καθώς οι μέρες κυλούν αργά, ο Μαριάνο καλείται να αποφασίσει για τρία κρίσιμα ζητήματα: την υπογραφή ενός νομοσχεδίου για τη νομιμοποίηση της ευθανασίας και δύο αιτήματα προεδρικής χάρης, που αφορούν εγκλήματα τα οποία έγιναν μέσα σε συνθήκες ανθρώπινης απόγνωσης.

Ανάμεσα σε στιγμές μοναχικής περισυλλογής, μικρές μυστικές απολαύσεις και τη διαρκή ανάμνηση της νεκρής συζύγου του, ο Ντε Σάντις έρχεται αντιμέτωπος με τα όρια της ευθύνης, της ηθικής και της προσωπικής του σιωπής και καλείται να πάρει αποφάσεις.



Θριαμβευτική κινηματογραφική επιστροφή του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο (Όσκαρ καλύτερης Διεθνούς Ταινίας για την "Τέλεια Ομορφιά"), η οποία επιβεβαιώνει τη θέση του ως ενός από τους πιο επιφανείς και σπουδαίους σκηνοθέτες του σημερινού ευρωπαϊκού σινεμά.

Το φιλμ "Το Μεγαλείο" ήταν η Ταινία έναρξης του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βενετίας το 2025, όπου και ο υπέροχος πρωταγωνιστής Τόνι Σερβίλο κέρδισε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας.

Διανομή από την Rosebud.21.

*Να προσθέσουμε πως την Δευτέρα 2/3 στις 19.00 & την Τρίτη 3/3 στις 21.30 η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλλει στο σινέ Πάνθεον την ΓαλλοΒελγικής παραγωγής 2025, ταινία "Σας Πιστεύουμε" σε σενάριο και σκηνοθεσία Charlotte Devillers & Arnaud Dufeys.



