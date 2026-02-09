Ελληνικό box office: Πρωτιά και πάλι για την ταινία «Άγιος Παΐσιος»

Η ταινία «Άγιος Παΐσιος» του Στάμου Τσάμη (η τηλεοπτική σειρά του Mega για τον Άγιο Παΐσιο σε κινηματογραφική εκδοχή) βρέθηκε για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του εγχώριου box office, με τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή να συνεχίζει να κόβει εισιτήρια διανύοντας αισίως την 7η εβδομάδα προβολής του από τα Χριστούγεννα που έκανε πρεμιέρα, κρατώντας μάλιστα την 3η θέση στον πίνακα του περασμένου 4ήμερου 5-8/2/2026 με 13.374 εισιτήρια έχοντας συνολικά φτάσει τα 763.657 εισιτήρια.

Η εκτίμηση είναι ότι ο "Καποδίστριας" με τον Αντώνη Μυριαγκό εξαιρετικό στον ομώνυμο ρόλο, θα μπορέσει να πιάσει το όριο των 800.000 εισιτηρίων.

Η ταινία «Άγιος Παΐσιος», συνέχισε στη 2η εβδομάδα προβολής της με 23.983 εισιτήρια (παίζεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε) & συνολικά μέχρι και σήμερα βρίσκεται στα 82.586 σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση του flix.gr.

Στη 2η θέση του ελληνικού box office, συναντάμε το υποψήφιο για 8 βραβεία Όσκαρ, «Άμνετ» της Κλόι Ζάο με την Τζέσι Μπάκλει, που σε σχεδόν 3 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα 99.926 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι 70,5 εκατ. δολάρια.

Το "Άμνετ" προβάλλεται και στην Πάτρα στο σινέ Πάνθεον και στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.

Η περιπέτεια αγωνίας "Το Καταφύγιο-Shelter" του Ρικ Ρόμαν Βο με τον Τζέισον Στέιθαμ που στο εξωτερικό έχει φτάσει ατ 26,8 εκατ. δολάρια μέχρι στιγμής, έχει κόψει στη χώρα μας σε 2 εβδομάδες προβολής 38.000 εισιτήρια (στην Πάτρα προβάλλεται στη Βέσο Μάρε) ενώ η ταινία τρόμου "Επιστροφή στο Silent Hill-Return to Silent Hill" του Κριστόφ Γκανς στο ξεκίνημα της στις Ελληνικές αίθουσες, πλασαρίστηκε στην 5η θέση του πίνακα με 8.732 εισιτήρια (στην Πάτρα παίζεται στη Βέσο Μάρε).

Τέλος το "Βοήθεια!-Send Help" του Σαμ Ράιμι με την Ρέιτσελ ΜακΆνταμς που στο εξωτερικό ήδη έχει φτάσει τα 53,8 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις, ξεκίνησε στη χώρα μας μάλλον αδύναμα με 7.066 εισιτήρια (συμπεριλαμβανομένων των previews).

