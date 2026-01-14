Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 15 έως 21 Ιανουαρίου 2026

Στο σινέ Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη 34 και Κανακάρη στην Πάτρα από την Πέμπτη 15/1 έως την Τετάρτη 21/1/2026 το πρόγραμμα προβολών είναι το εξής:

Με ώρα έναρξης 19:00

(εκτός Δευτέρας 19/1 ενώ την Παρασκευή η προβολή θα αρχίσει στις 19:15), συνεχίζεται η ταινία «Καποδίστριας».

Κατηγορία: Βιογραφική, Δράμα

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2025

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αντώνης Μυριαγκός, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιας, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Διανομή από Tanweer.

Διάρκεια: 128 λεπτά.

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη τηςΕλλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

H νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή έχει κόψει έως και τις 4/1/2026, πανελλαδικά 564.309 εισιτήρια.

Στο σινέ Πάνθεον με ώρα έναρξης 21:30

(εκτός Τρίτης 20/1) θα προβάλλεται η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους.

Διάρκεια: 110 λεπτά.

Είδος: Κωμωδία, Δράμα

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Ίνντια Μουρ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Βίκι Κριπς, Τομ Γουέιτς.

Ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο σε ΗΠΑ, Ιρλανδία και Γαλλία εξερευνά τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με συναισθηματικά αποστασιοποιημένους γονείς. Με αφαιρετική ματιά και δυνατό καστ, ο μινιμαλιστής δημιουργός του ανεξάρτητου σινεμά αποτυπώνει τις εντάσεις και τις σιωπές που διαμορφώνουν τους πιο οικείους δεσμούς.

O Tζιμ Τζάρμους επιστρέφει με μία (φαινομενικά) απλή, χαμηλότονη, πικρή, τρυφερή, ντελικάτη, δαιμόνια αστεία δραμεντί για τις δυσλειτουργικές οικογενειακές σχέσεις, και κερδίζει το Χρυσό Λέοντα της Βενετίας, ανέφερε το flix.gr.

Η νέα ταινία του 72χρονου σήμερα Τζιμ Τζάρμους, δημιουργού του υπέροχου φιλμ "Πέρα από τον παράδεισο-Stranger Than Paradise" του 1984, έχει κόψει έως τις 4/1/2026 στη χώρα μας 37.381 εισιτήρια.

Διανομή: Cinobo.

*Να προσθέσουμε πως την Δευτέρα 19/1 στις 19.00 και την Τρίτη 20/1 στις 21.30 στο σινέ Πάνθεον θα προβληθεί από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας η βραβευμένη με την Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2025, ταινία από την Νορβηγία, "Όνειρα" σε σκηνοθεσία Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ.